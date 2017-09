Po sledi ostrine

Na Festivalu Spider, ki bo potekal od 7. do 16. septembra, se bodo predstavili prodorni mladi ustvarjalci in že uveljavljeni umetniki

Kurc, kurc...kdo je?

© Nellie de Boer

Na različnih prizoriščih v Ljubljani (Stara mestna elektrarna, Kino Šiška, NUK...) bo od 7. do 16. septembra potekal Festival Spider, ki bo letos svojo mrežo razpel med dvema skrajnostima, dvema ostrinama. V Ljubljano prihaja nekaj najbolj prodornih in svežih ustvarjalcev ter uveljavljeni umetniki, ki prisegajo na kvaliteto in vedno vnovično premišljanje lastne pozicije, jezika in izraza. Festival Spider je začel plesti svojo mrežo leta 2010 pod vodstvom organizacije Pekinpah, ki je na pobudo koreografa Mateja Kejžarja in v sodelovanju s petimi plesnimi organizacijami z različnih koncev Evrope vzpostavila projekta Spider in Spider Expand!, katerih rezultat je bil predstavljen skozi serijo devetih plesno-umetniških manifestacij v Lyonu, Berlinu, Bruslju, Zagrebu, Atenah in Ljubljani.

"Tokrat se ukvarjamo z definicijo prostora in razmerjem prostora do umetniških praks – njihovim strukturiranjem. S poudarkom na plesu predstavljamo premišljen izbor svetovno priznanih in prodornih umetnikov, ki se sprašujejo po formah in formatih. Kje preberemo formo in kam se uvrsti format? Umetniški program ni sestavljen iz enakih form in formatov, pač pa gre za njihov ples, ki koordinate časa in prostora razmakne ter uteleša vsakega posebej. Ne da bi kritiziral, se Spider izmakne iz konvencionalnih percepcij gledališča in nagovarja sestop, pogled čez rob. Boleči konec je navdih za novo," je zapisal Matej Kejžar, umetniški vodja festivala.

Festival bodo odprli 7. septembra (v sodelovanju s festivalom Indigo) s premiero predstave Hiša v koreografiji Mateja Kejžarja, ki bo predstavljena v dveh različicah - kot solo nastop in v izvedbi treh plesalcev. Tematsko se navezuje na queerovsko in house glasbeno gibanje osemdesetih ter na Mesto sonca Tommasa Campanelle. Raziskuje koncepte zbranosti skupnega obstoja, skladnosti raznolikosti in raznorodnih prepričanj ter se ukvarja s plesom kot izrazom in plesom kot modalnostjo gibanja.

V sodelovanju s CoFestivalom bodo premierno uprizorili predstavo Chorus v izvedbi trojca Kranjčan / Kunšek / Krmelj. Ustvarjalce predstave ples zanima kot trangresivna gesta, ki lahko preseže normirano in stvarno, saj je gibanje kot relacijska reč vselej stvar medtelesnega in s tem zelo plodna možnost politične emancipacije.

Na festivalu se bo predstavila vzhajajoča zvezda Samira Elagoz, ki na presenetljiv in učinkovit način prepleta performans in video, fikcijo in dokumentarnost, umetnost in življenje, lahkotnost in tehtnost. Na festival prihaja s provokativnim delom Kurc, kurc… kdo je, dokumentarnim performansom, ki raziskuje intimnost in nasilje. Samira v njem publiko popelje na popotovanje po medmrežnih platformah za zmenke, sebe pa na pot ponovnega prisvajanja moči in avtonomnega izraza svoje seksualnosti in poskusov razumevanja moških.

V Berlinu živeči Parižan, koreograf in predavatelj na vrsti evropskih univerz, Laurent Chétouane, v Ljubljano prihaja s predpremiero predstave Partita 1, mojstrsko kompozicijo na podlagi Bachove Partite št. 1., ki si jo bomo lahko ogledali še pred berlinsko premiero.

Ameriško-evropska umetnica DD Dorvillier bo v svojem najnovejšem delu Le eden med mnogimi, predstavila filigransko natančno študijo odnosa med glasbo in gibom. Skupaj z elektronskim glasbenikom Sebastienom Rouxom bosta skoraj matematično preizkusila, kakšni pomeni, občutja in slike vzniknejo, ko gibalne in glasbene sekvence nalagata, kolažirata in zoperstavljata.

Sigrid Stigsdatter Mathiassen je mlada, prodorna umetnica, ki izhaja iz plesa božanstva, plesa glasu in atmosfere mističnih obredov evropskega severa. V predstavi Spomembrana raziskuje, kako lahko gibi in besede postanejo orodja pospeška za brisanje meja med obstojem in domišljijo. Zanima jo, kako lahko ponovno osvoji svoje telo, kljub zavedanju, da ji ne pripada povsem in njen nadzor nad telesom in popoln.

Andrea Zavala Folache, mednarodna umetnica, se bo predstavila z delom Nekaj, v katerem prepleta slikarstvo, video in oder, odpira vhode v potencialnost in nas uči, kaj pomeni v ples utelesiti ideje. Nekaj je "solo z mnogimi, slika, ki zabriše interval med resničnim in iluzijo."

Mala Kline, performerka, koreografinja, raziskovalka in pedagoginja bo premierno predstavila Pesmi, improviziran dolgotrajen, lokacijsko specifičen dogodek o razmerju med vidnim in nevidnim, snovjo in duhom, telesom in glasom, gibom in pesmijo, odrom in gledalcem. Pesmi "mapirajo sanje, da bi poiskale jezik, ki se razvije kot dialog med duhom in snovjo, ki lahko s pesmijo v obstoj prikliče svet."

Poleg predstav bodo potekali tudi pogovori, polnočna javna debata in tradicionalna zabava ob Ljubljanici s tandemom D&G.