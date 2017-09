Vse najboljše, Metelkova!

Praznujemo 24 let osrednje avtonomne cone v Ljubljani

Dobrodošli na Metelkovi ...

Metelkova te dni praznuje 24. obletnico delovanja. Pester kulturni in družbeno angažirani program bo potekal v duhu avtonomnih prostorov v regiji in težav, s katerimi se spopadajo. Na okrogli mizi z naslovom Konflikti in avtonomni prostori, ki bo potekala v soboto, 9. septembra, se bodo sodelujoči spraševali, kaj je nevarnejše za obstoj avtonomnih prostorov: država, turisti ali ljudje, ki se pretvarjajo, da takšni prostori niso politični. Odpirali bodo tudi vprašanja, kako lahko gradijo vezi s sorodnimi projekti in kakšna je vloga avtonomnih prostorov v širših družbenih bojih.

Jadranka Plut, uporabnica AKC Metelkova Mesto, meni, da osrednjemu ljubljanskemu avtonomnemu prostoru uspeva že 24 let ohranjati družbeno lastnino. »Metelkova se zaveda, da ni sama, zato podpira tudi druge avtonomne prostore. Avtonomija je namreč ključna, saj ohranja skupnostni duh, ki vključuje različne neformalne skupine, ustvarjalce in nenazadnje klube, ki nudijo najbolj direkten in najvidnejši program, ki zaživi predvsem v nočnih urah. Metelkova pa se 24 let ni ohranila zgolj zaradi uporabnikov in uporabnic, temveč tudi zaradi obiskovalcev in obiskovalk,« pojasnjuje Jadranka in dodaja, da so odnosi z Mestno občino Ljubljana ciklični ter da prihaja do več pritiskov s strani države oziroma inšpekcij. Meni, da je problematična tudi gentrifikacija znotraj Ljubljane, prav tako turistifikacija, ki predstavlja hkrati problem in izziv.

Ena trenutno najbolj direktnih težav pa se uporabnicam in uporabnikom Metelkove zdi nesistematičen pristop MOL do problematike metadonskega centra, ki se nahaja v neposredni bližini avtonomne cone. »Na Metelkovi se posledično zadržujejo tako odvisniki kot preprodajalci drog, kar od časa do časa sproži nasilje. Gre za težavo vse Ljubljane, ne zgolj Metelkove. Slednja ima namreč ogromno programov, s katerimi privablja tudi otroke in osnovnošolce, zato kot skupnost razmišljamo o rešitvah – številne primere dobrih praks ponujajo tudi nevladne organizacije. Metadonski centri bi morali biti razpršeni po različnih zdravstvenih domovih v Ljubljani,« opozarja Jadranka Plut. Te in druge izzive ter problematike poskuša skupnost Metelkove obravnavati in reševati na mesečnih forumih.

