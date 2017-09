Rekordna filmska bera v Portorožu

Na 20. Festivalu slovenskega filma bo na ogled 97 filmov

Jubilejni, 20. Festival slovenskega filma, ki bo potekal od 12. do 16. septembra v Avditoriju Portorož, bo ponudil bogato bero izbrane slovenske filmske produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov. Uradni tekmovalni program filmov, ki se potegujejo za nagrade vesna, letos sestavlja kar 52 del, od tega 16 celovečernih, v uradni pregledni program pa se je uvrstilo 33 del: 6 celovečernih, 8 srednjemetražnih, 12 kratkih in 7 študentskih filmov. Badjurovo nagrado za življenjsko delo bo prejel producent Franci Zajc.

Festival bo 12. septembra bo 19.30 odprl film režiserja Marka Naberšnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. Gre za dramo, katere sestavni del so tudi komični prizori. Glavni junak Boris dela kot vzdrževalec strojev v tovarni in upa, da mu bo prihodnost prinesla nagrado za opravljeno delo in trud. To priložnost mu ponudi podjetje Cosmica, družba, ki se ukvarja z akvizitersko prodajo, s svetovanjem in z naložbami v vrednostne papirje.

IEsPtRA-zQA

Poleg Naberšnikovega filma so v tekmovalnem programu še celovečerci Košarkar naj bo (r. Boris Petkovič), Ksana (r. Dejan Babosek), Stekle lisice (r. Boris Jurjaševič), v Locarnu nagrajena Družina v režiji Roka Bička, Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba (r. Matjaž Ivanišin, Rajko Grlić) ter Charlatan Magnifique v režiji Maje Pavlin. V program so vključeni tudi filmi Bila so Titova mesta Amirja Muratovića, Privid Boštjana Slatenška, Codelli Mihe Čelarja, Anina provizija Igorja Šmida, Ivan Janeza Burgerja, Družinica Jana Cvitkoviča (Irena Kovačević je na filmskem festivalu v Montrealu prejela nagrado za glavno žensko vlogo), Zadnji ledeni lovci Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja, Rudar Hanne Slak in Vztrajanje Mihe Knifica.

8vyiYCsxg80

Letošnji festival prinaša kar nekaj novosti, med njimi dve žiriji, nov programski sklop Podmladek, ki nam bo predstavil sedem osnovnošolskih in srednješolskih filmskih stvaritev, festivalski klub Kempinski, namenjen druženju filmskih ustvarjalcev, gostov in novinarjev, prenovljeneno celostno podobo festivala in kipec vesne. V skladu z jubilejno edicijo festivala pa se bo na Kinu Plaža ob večernih urah odvijala tudi posebna sekcija Posvečeno, v kateri se bodo s petimi izbranimi klasikami poklonili pestri zgodovini slovenskega filma in legendarnim slovenskim filmskim ustvarjalcem oziroma tvorcem slovenske filmske zgodovine: Mirjani Borčič, Jožetu Babiču, Františku Čapu, Zvonku Čohu, Milanu Eriču ter najbolj plodovitemu filmskemu producentu pri nas, dobitniku Badjurove nagrade za leto 2017, Franciju Zajcu.

Nagrade vesna v različnih kategorijah bosta letos prvič podeljevali dve mednarodni strokovni žiriji. V žiriji celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov so režiserka Jasna Krajinović, profesor in filmski zgodovinar Peter Stankovič ter programski direktor in filmski publicist Zlatko Vidacković. Žirijo za dokumentarne, kratke in študijske filme ter manjšinske slovenske koprodukcije pa sestavljajo igralka Nataša Barbara Gračner, filmska selektorica Maja Malus Azhdari in producent Rok Sečen.

Spremljevalni program bo ponudil strokovni program, v okviru katerega bo potekalo koprodukcijsko srečanje, ki se bo osredotočilo na avstrijsko kinematografijo, okrogla miza Društva slovenskih filmskih publicistov FIPRESCI: Slovenski film in slovenska filmska kritika, strokovni posvet AIPA: Digitalizacija in avtorska pravica, scenaristična in filmsko-kritiška delavnica.