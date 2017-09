REJVikend

Julien Sandre

V Maribor prihaja švedski producent in DJ Baba Stiltz, eno najbolj prodornih imen svetovne underground house scene, ob njem pa bosta nastopila še Levanael in Dacho ter Sedikit in Urbadur. V K4 bodo gostili berlinsko založbo Ewax, njenega lastnika SY-ja ter francoskega hišnega mojstra Juliena Sandreja.

Petek, 22. september

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Nitz (DJ set)

(18.00): Modri kot Ljubljana: Season Opening Party (BorMašina, Glitteris, Herman K, Nulla, R36)

(18.00): Žmauc Ljubljana: Herzog (DJ set)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Bayo (DJ set)

(21.00): Pritličje: Celovečerec (Nova deViator)

zLQLSg5zzF8

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Mike Vale (7-urni set)

E-4LJB57az0

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Frag::ments (Robert Manos/ZDA, Darth Péter/Mad, Dirtyspeakerz, Sunneh, Riba, MidAir, Trdee. VJ: 5237)

7j1aKogHxEM

(23.00): K4 Ljubljana: Dirty Sprite 2 (Young Sanci Floor: Denz. Pinki Paciotti, Mili Khumara. Trillity Floor: Borsaleano, Cookie, Shao)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Zois)

(23.30): Dvorana Gustaf Maribor: Re:akcija (Bass Fighters Floor: Klepetz, Erma ft. MC Critical G, Kryptønite, Spencah, Dominus Diaboli. Jungle Boogie Floor: Damaris, JAMirko & Murat, Theejay)

(00.00): Moment Bar Ljubljana: Pure Plur vol. 2 (Dante Benami, Teychee, DJ Trick-C, AlyCea, Silvio De Candia, Rudeey, Sub Maze)

Sobota, 23. september

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: 2 Peka Kreka (lowQuinn, cl_tr, Mili Khumara, Junker, Ledeni, OG Bombi, kaluza8, Lil Ris)

(22.00): Klub Wetrinsky Maribor: Baba Stiltz (gostovanje švedskega DJ in producenta + Levanael & Dacho, Urbadur & Sedikit)

GXTV4pYVk20

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Ewax Floor: Julien Sandre, Alex Ranerro, Sy. HouseOnWax Floor: Dejvid, Evident. VJ: 5237)

_muvELFpck0

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Baklavica! (DJ Protein & DJ Naj)