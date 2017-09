Razkroj družbene empatije

Dobitnik zlate palme za najboljši film v Cannesu posnel provokativno satiro o stanju zaupanja v družbi

V Kinodvoru bo od 20. septembra dalje na ogled film Kvadrat, za katerega je švedski režiser Ruben Östlund, ki velja za enega najbolj samosvojih in drznih skandinavskih filmskih ustvarjalcev novega tisočletja, dobil zlato palmo za najboljši film. Tako kot njegov prejšnji film Višja sila, je tudi Kvadrat mešanica drame in satire. Film preiskuje stanje zaupanja v družbi, ki jo zaznamujeta naraščajoči individualizem in razkroj družbene empatije "Želel sem posneti eleganten film z uporabo vizualnih in retoričnih sredstev, ki bi gledalca izzvala in zabavala. Tematsko se film dotakne vprašanj odgovornosti in zaupanja, bogastva in revščine, moči in nemoči, vse večjega poudarka na posamezniku nasproti upadajoči veri v skupnost in nezaupanju do oblasti v umetnosti in medijih."

Na podlagi teh misli sta s Kallejem Bomanom razvila idejo Kvadrata, umetniškega projekta, ki preiskuje stanje zaupanja v družbi in izpostavlja potrebo po ponovni oceni naših trenutnih družbenih vrednot. Kvadrat se skuša tega urgentnega vprašanja lotiti na lahkoten, absurden način. Očitno lažni Youtube video, ki ga za promocijo moralnega sporočila razstave posnamejo PR specialisti, ilustrira, kako velik vpliv imajo mediji na naš pogled na svet in njegovo napačno razumevanje. Analiza učinkov medijev je zame nujna, saj sem prepričan, da so gibljive slike najbolj silovita izrazna sredstva, kar smo jih kdaj imeli. In potemtakem so tudi najbolj nevarna. Toda obenem nam lahko film ponudi neprimerljiv vpogled v svet: toliko je stvari, ki jih sami nismo nikoli dejansko naredili, pa smo jih v mislih vseeno doživeli po zaslugi filmov. Filmi lahko na primer spodbudijo naš kritični razmislek o družbenih konvencijah in tistih rečeh, ki jih imamo za samoumevne," je povedal režiser in scenarist Ruben Östlund.

V središču filma je ločenec Christian, ki predano skrbi za svoji dve hčerki. Je cenjen kustos muzeja sodobne umetnosti, pa tudi eden tistih, ki vozijo električne avtomobile ter podpirajo dobrodelnost. Ukvarja se s pripravo umetniške instalacije Kvadrat, katere namen je opomniti obiskovalca na odgovornost do sočloveka. Toda včasih je težko živeti v skladu z lastnimi ideali. Ko Christianu ukradejo mobilni telefon, njegov domišljavi odziv sproži plaz nepričakovanih situacij...

Projekt Kvadrat je najprej zaživel kot istoimenska umetniška instalacija, ki sta jo režiser Ruben Östlund ter producent filma Kalle Boman spomladi leta 2015 razstavila v muzeju oblikovanja Vandalorum v Värnamu na jugu Švedske. Razstavni eksperiment se je ukvarjal z idejo, da je družbena harmonija odvisna od preproste odločitve, ki jo vsak dan sprejme vsak posameznik: bodisi ljudem zaupam ali jim ne zaupam. Obiskovalci muzeja so morali izbrati med dvojimi vrati: leva so pomenila zaupanje, desna nezaupanje. Večina je izbrala vrata zaupanja, ko pa so jih nato prosili, naj svoje telefone in denarnice odložijo na tla razstavnega prostora, tega niso bili pripravljeni storiti.

Kvadrat je nato postal stalna instalacija na osrednjem trgu v Värnamu, zamišljen kot prostor, ki nalaga vsakemu, ki se nahaja v njegovem območju, da ponudi pomoč mimoidočemu, ki jo potrebuje. Po uspehu v Värnamu so podoben kvadrat ob prisotnosti kraljeve družine postavili tudi v norveškem Grimstadu.

Ruben Östlund je svojo kariero začel v devetdesetih letih z amaterskimi smučarskimi filmi. Za svoj celovečerni prvenec Kitarski mongoloid (2004) je prejel nagrado FIPRESCI v Moskvi, mednarodno priznanje pa mu je prinesel drugi celovečerec Nenamerno (2008), ki je bil premierno prikazan v canskem sklopu Posebni pogled. Dve leti kasneje je za kratki film Incident pred banko (2009) dobil zlatega medveda v Berlinu, za svoj tretji celovečerec Igra (2011) pa nagrado coup de coeur v canski sekciji Štirinajst dni režiserjev, nominacijo za nagrado LUX in najvišje skandinavsko priznanje, nagrado Nordijskega sveta. V Kinodvoru je bil nazadnje na sporedu film Višja sila (2014), ki je prejel veliko nagrado žirije v canskem sklopu Posebni pogled. Najnovejši film Kvadrat je bil v Cannesu nagrajen z zlato palmo za najboljši film.

3yBExQOvZAw