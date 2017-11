REJVikend

State Of Mind

V petek v K4 prihaja britanski DJ Haus, šef založbe Unknown to the Unknown, v soboto pa Patrick Hawkins, član novozelandskega drum'n'bass dua State of Mind. V Klubu Monokel bo nastopila poljska DJ-ka FOQL, ki se bo predstavila s svojim live hardware setom, pridružili pa se ji bodo še Ikonal iz Zagreba in domači Shekuza, Nulla in R36.

Petek, 10. november

(20.00): Moderna Ljubljana: Bojler (Futon, TMA & cl_tr; VJ: Smech)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Nitz (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Grega Repovž)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Den7el (DJ set)

G8mD3PqY_io

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Sunnysun - Sunstrumental Release Partee (nastopajo: Sunnysun, Figub Brazlevič, .čunfa, Borka)

qeNEjMN0lw0

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Escape Room IV: DVS vs Splinterhouse (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Sezam (DJ Haus/VB, Softskinson, Felis Catus, Levanael, Krilc, Dacho)

t4Qq3vH0kLQ

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

(00.00): Skatepark Rog Ljubljana: Kvalitat w. Disrupted Project Live! (Disrupted Project Live!, Dojaja vs Dulash, Vuka)

PBcnZ7DyAVY

Sobota, 11. november

(21.00): Pritličje Ljubljana: Preepartee w Softskinson (DJ set)

BxgRtsQHno4

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Foql Live! (gostje: Shekuza, Nulla, R36; VJ: Periklea)

jLVxeThmlLM

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB & Bass Fighters pres. State Of Mind (Line up: State of Mind, Hose/Illegal kru, Dominus Diaboli b2b Spencah/Bass Fighters, LionShine/LjubljanJah Vibes, Damaris/Jungle Boogie, Dub_Tone/d:light, Trdee/LiquiFi; VJ: Mesec)

imp0BqHBxyQ