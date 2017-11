Ljubljana bogatejša za nov galerijski prostor

S skupinsko razstavo šestih umetnic bodo odprli nov galerijski prostor RAVNIKAR GALLERY SPACE [R – s p a c e].

Helena Tahir

Na Prešernovi cesti 10a v Ljubljani bo 14. novembra ob 19.00 s skupinsko razstavo Nekje končati, nekje začeti, odprli nov galerijski prostor RAVNIKAR GALLERY SPACE [R – s p a c e]. Na razstavi, ki na samosvoj način raziskuje črte, ki se rojevajo v nove, sveže zgodbe, se bo predstavilo šest mladih in že uveljavljenih umetnic: Nevena Aleksovski, Ivana Bajec, Nina Čelhar, Mina Fina, Maja Babič Košir in Helena Tahir.

"Črta pomeni gotovost. Zaznamuje preprostost in je bistvo surovega ustvarjalnega uma. Je trdna obljuba, ki z umetnico ostaja od začetka do razpleta njenega potovanja. Na praznem platnu črta z vsemi zavoji, oblikami in vzorci ustvarja osebnost. Včasih vztraja sama zase kot krepka in drzna. Tanka in mila. Nedokončana in robustna, pa vendar harmonična in mehka. Črta na risbi, črta ob sliki, črta za črto. Hitra in počasna. S svinčnikom, ogljem, barvico, čopičem, čez, pod in nad. Ena sama črta lahko postane kar vse našteto hkrati. Ker ... če berete med vrsticami – med črtami, lahko prepoznate zgodbo, ki živi, utripa in osvobaja pogled," so zapisali ob razstavi.

Galerijski prostor, ki ga je zasnovala in ustanovila Piera Ravnikar, je bil zasnovan z namenom predstavitve neuveljavljenih kot tudi že uveljavljenih umetnikov in umetnic iz regije, hkrati pa naj bi ustvarjal vezi med aktualno likovno produkcijo in širšo skupnostjo. R – space bo stičišče sodobne umetnosti in prodajna galerija, ki aktivno in inovativno predstavlja in trži aktualne umetniške formate. Prodajna funkcija galeriji omogoča vnos svežine v domači kuratorski prostor in predstavlja možnost dosega novih javnosti, ki z nakupom umetniških del presegajo ustaljene okvire uveljavljanja in prepoznavanja avtorjev, umetnike pa tako tudi neposredno (finančno) podprejo.

Piera Ravnikar je magistrirala iz moderne zgodovine na Univerzi v Londonu, EU diplomo pa je pridobila iz kulturnega menedžmenta na Association Marcel Hicter v Bruslju. Bila del ekipe Centra za urbano kulturo Kino Šiška, kjer je kot umetniška vodja vizualnega programa delovala skoraj deset let. Med njenimi odmevnimi projekti je tudi vzpostavitev galerije DobraVaga, ki je trenutno eden bolj prepoznavnih prostorov za lokalno umetnost in dialog v Ljubljani. V zadnjih petnajstih letih je z aktivnim sodelovanjem s številnimi umetniki, umetnicami in kolektivi s področja sodobne vizualne kulture občutno pripomogla k preobrazbi scene urbane kulture in sodobne umetnosti v regiji.