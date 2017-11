Lezbični par z otrokom, o katerem so v času referenduma posneli film

Festival LGBT filma, ki bo potekal od 25. novembra do 2. decembra, bo ponudil 23 celovečernih in 13 kratkih filmov

Prizor iz dokumentarnega filma Odraščanje Siniše Gačića in Dominika Menceja, ki prikazuje lezbični par z otrokom v času referenduma o družinskem zakoniku v Sloveniji. Na 33. festivalu LGBT filma si boste dokumentarec lahko ogledali predpremierno, premiera za širšo javnost pa bo prihodnje leto v času okoli materinskega dne (marca) v Kinodvoru.

© arhiv avtorjev filma

V Ljubljani bo od 25. novembra do 2. decembra potekal 33. festival LGBT filma, na katerem bodo predvajali 23 celovečernih in 13 kratkih filmov iz 28 držav. Osrednji del programa se bo odvijal v Slovenski kinoteki, off program pa v klubskih prostorih na Metelkovi. Kot vsako leto bodo nekateri filmi predstavljeni še v Kopru, Mariboru, Bistrici ob Sotli, Idriji, na Ptuju in letos prvič v Trstu. Med gosti festivala bo tudi Robin Campilo, režiser filma 120 utripov na minuto, ki smo si ga lahko ogledali že na festivalu Liffe. Gre za po resničnih dogodkih posneto zgodbo o pravih junakih boja proti aidsu - uličnih aktivistih, ki so se ob izvajanju pritiska na politiko morali soočati še z družbenimi predsodki glede njihove bolezni.

Odprtje festivala bo 25. novembra ob 21.00 v Kinodvoru s projekcijo dokumentarca Chavela (r. Catherine Gund, Daresha Kyi) o legendarni mehiški pevki Chaveli Vargas, ki je očarala občinstvo s svojim čudovitim raskavim glasom, strastnimi nastopi in brezkompromisno držo. Film, zgrajen okoli ekskluzivnega intervjuja iz leta 1991, oriše njeno razburkano življenjsko pot – od mladostne afere s Frido Kahlo - do preboja na mednarodno prizorišče, h kateremu je v devetdesetih pripomogel njen dolgoletni občudovalec Pedro Almodóvar. Chavela je portret ženske, ki si je drznila oblačiti, govoriti, peti in sanjati tako, kot je sama hotela. Kot predfilm bodo predvajali kratki film Po gladini v režiji Blaža Slane.

Z-wxFpPGEno

Poleg Chavele bodo na festivalu predvajali tudi tajvanski dokumentarec Klepet (r. Rì Cháng Duì Huà), ki je dobil nagrado teddy za najboljši dokumentarec na letošnjem Berlinalu. Gre za pretresljiv film, sestavljen iz dolgih tišin, ki govori o težavni komunikaciji med mamo in hčerko, neizrečeni bolečini homofobije, nesprejetosti in zlorabe. Na ogled bosta tudi dva dokumentarca, ki nam prikažeta redko videne podobe LGBT življenj v arabskih državah in Indiji. Tunizijski dokumentarec V senci (r. Nada Mezni Hafaiedh) prikazuje posamezne osebe LGBT skupnosti, ki se v zavetju pred homofobno tunizijsko družbo vse zberejo v stanovanju aktivistke Amine. … in zavrženi … (r. Debalina Majumder), pa je pretresljiva podoba vaške Indije, kjer dve ljubimki v obupanem poskusu pobega pred prisilnimi porokami in nasiljem naredita skupni samomor. Film Slutnja angela (r. Branislav Princip) govori o tragično preminulem srbskem pisatelju, gledališkem kritiku ter gej in protivojnem aktivistu Dejanu Nebrigiću. Skupaj z aktivistko Lepo Mlađenović sta leta 1990 ustanovila prvo srbsko lezbično/gejevsko organizacijo Arkadija.

4aCWy8EtWoc

Film Po Louieju (r. Vincent Gagliostro) je nekakšen post festum jeznega aids aktivizma. Sam je slikar in nekdanji aktivist, ki je preživel najhujša leta širjenja virusa HIV, izgubil množico prijateljev in trikrat na teden hodil na pogrebe. Dvajset let pozneje obstane v času svoje jeze, z veliko mero slabe vesti, da je preživel tista leta, in soočen z novo generacijo LGBT oseb, ki so prišle po najhujših letih aidsa ter so zanj nepredstavljivo apatične. Sam je soočen s posledicami aktivizma, v precepu med tem, da so z aktivizmom dosegli pomembne spremembe, in tem, da je zgodovinski spomin na žrtve njihovih bojev kratek.

Tamara (r. Elia K. Schneider) je venezuelski film, posnet po resničnih dogodkih, o odvetniku, možu in očetu Teu, ki se odloči, da bo storil to, kar si je vedno želel, a nikoli upal – spremenil spol. Poetično ganljiv tajvanski film Sestrstvo (r. Gwaat Mui, Tracy Choi), podobno kot dokumentarec Klepet iz iste dežele deluje skozi tišine. Kože, prvenec obetavnega mladega režiserja Eduarda Casanove, je temačna soap opera o ljudeh, zaznamovanih s telesnim videzom, ki se bodisi skrivajo, bodisi postanejo žrtve fetišističnega izkoriščanja ali pa slednjič najdejo moč v združevanju. Tako človek kot jaz (r. Alice McDowell) je mednarodno obarvani dokumentarni prispevek o vključevanju in strateških bojih LGBT-skupnosti v Malaviju, Nepalu in na Fidžiju, kjer niso naklonjeni razkrivanju seksualnih manjšin.

hpHbyvsACjQ

Festival se bo zaključil s predvajanjem oziroma predpremiero slovenskega dokumentarca Odraščanje (r. Siniša Gačić, Dominik Mencej), ki brez komentarja pripovedovalca spremlja lezbični par z otrokom, ki se odloči v času nedavnega referenduma za izenačitev pravic istospolnih parov do poroke javno izpostaviti. Premiera filma za širšo javnost bo sicer marca, v času okoli materinskega dne, prihodnje leto v Kinodvoru.

Na zaključni prireditvi bodo že petič podelili nagrade Rožnati zmaj.