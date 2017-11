REJVikend

Mees Dierdorp

V K4 bodo nastopili Desyn Masiello, legenda britanske house scene ter člana založbe Seekers Alex Picone in Niff. V Ambasado Gavioli prihaja berlinski DJ in producent Paul Kalkbrenner, v F Clubu pripravljajo 12-urni maraton, na katerem bodo med drugimi nastopili Rydel, Angel Anx, Zanne Madness, v Gala hali pa bo koncertirala zagrebška techno zasedba ABOP (After je bolji od partija).

Petek, 24. november

(19.30): Kavarna Moderna Ljubljana: Ohm Fat, Leemajik & Yanoosh, Evol Ai, Lezbian (DJ set)

(21.00): Žmauc Ljubljana: Dvmir & Shao (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Stascha)

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Kung Fu Techno (LxS, Adamm, Illman; VJ: Dimension)

(23.00): F Club Ljubljana: 12 Hours Electronic Gathering (Rydel, Angel Anx, Andy Raze, Benshee, Zanne Madness, Anko, Chrisisnuts, Ian Mihalik, Grbo...)

uNPu-_0Wa8w

(23.00): Bazen Kranj: Spiritual Submarine (Disco Volante, DJ Urich, Zvuk, N.eo, Necropsi)

vYBk2yh42L4

(23.00): Modri kot Ljubljana: Nezemljani so med nami (Wubsonik, A Humanoid Individual, Sub.Conscious, Allex K.)

cGctK8xfrqs

(23.00): K4 Ljubljana: Seekers x Phi (Desyn/VB, Alex Picone, Niff, Evano, Nikolaj; VJ: Kfsh)

OUR4ugIj1cY

(23.59): Študentski kampus Ljubljana: Innocent Music Showcase (Rich NxT/VB, F.eht, Yaar Kü, Gregorio Serasin, Fulvio Ruffert, Aney F., Uno Taman & Luthia)

dHpYX0Pzxxg

AKC Metelkova mesto Ljubljana: Vsemetelkovski benefit (Channel Zero: DJ Thon Kland b2b Skeletonium; Gala Hala: Torul Torulsson, Christian Kroupa; Klub Monokel: Tajga & Tundra, R36 b2b S.A. Voidette, Nulla; Klub Tiffany: DJ Marino)

uo3BOhDDUZI

Sobota, 25. november

(20.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: ABOP (After je bolji od partija) (live techno; po koncertu: Shekuza)

m9epWOn6-PM

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Veliki oder: Disco Durum. Mali oder: Den7el, Elovetric; VJ: 523)

G8mD3PqY_io

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Stars Gathering (Paul Kalkbrenner Live!, Mees Dierdorp, Ilija Djokovic, Veztax)

3QVQKCsfAWQ