Umrl je igralec Jernej Šugman

Večkrat nagrajeni gledališki igralec je preminil v 49. letu starosti. Rojstni dan bi praznoval čez slaba dva tedna.

Jernej Šugman (1968 - 2017)

© Miha Fras

Danes je v Ljubljani umrl gledališki, filmski in televizijski igralec Jernej Šugman, rojen 23. decembra leta 1968. Poleg številnih nepozabnih gledaliških likih, ki jih je upodobil (me zadnjimi Kralj Ubu in Hlapci), je bil Šugman tudi televizijska in filmska ikona, prepoznavnosti širšega občinstva je tako dosegel z vlogo Vesa v Teatru Paradižnik ter ga kasneje obudil v TV seriji Naša mala klinika. Na velikem platnu se je gledalkam in gledalcem najbolj vtisnil v spomin z vlogami v filmih kot so Kratki stiki, Zvenenje v glavi in Nočno življenje.

Jernej Šugman je izhajal iz igralske družine, njegova starša, Zlatko in Maja Šugman, sta (bila) prav tako znani imeni gledališča.

Na družabnih omrežjih so številni gledališčniki in kulturniki že izrazili svoja sožalja.

Več o nenadni smrti Jerneja Šugmana, ki je za svoje igralske dosežke med drugim prejel tri Borštnikove nagrade, bo znano v naslednjih dneh, neuradno pa naj bi umrl zaradi srčne kapi.