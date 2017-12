Gledanost pred poslanstvom

Anja Golob zahteva, da kulturnim vsebinam na TV Slovenija zagotovijo bolj gledane termine

Pesnica Anja Golob

© Borut Krajnc

Zaradi premikanja kulturnih vsebin v vse poznejše termine se je pesnica Anja Golob odločila napisati javno pismo, saj meni, da nacionalna televizija ne sme slepo slediti diktatu kapitala in komercialnih televizij. Celo več – od nje zahteva, da kulturnim vsebinam zagotovi najbolj gledane termine.

Anja Golob je poziv napisala po objavi sporočila, da je programski svet RTV Slovenija sprejel programsko-produkcijski načrt za leto 2018, v katerem je med drugim zapisana odločitev, da bo leta 2018 takoj po oddaji Odmevi najprej na sporedu Šport in šele kasneje Kultura. V kulturnem in umetniškem programu so to odločitev sprejeli z obžalovanjem, saj s tem nobena kulturna oddaja ne bo več na sporedu v t. i. prime timu oziroma najbolj gledanem terminu. Pesnica v pismu opozarja, da ima nacionalna televizija v slovenski družbi še vedno izjemno vlogo in vpliv. »Slovenski kulturi, ki je ta čas v izjemno nezavidljivem položaju, bi z odločitvijo za opisane programske spremembe dejansko lahko ogromno pomagala, saj bi to med drugim pripomoglo k spremembi družbene klime v prid kulture, ki ji s sedanjo ureditvijo programskih shem – v nasprotju s svojim poslanstvom – škoduje.«

Na RTV Slovenija njenega javnega pisma niso želeli komentirati, saj gre – kot so odgovorili – za enega od pogledov na problematiko, kar je po njihovem legitimno, »vendar mora vodstvo upoštevati vse zadane obveznosti«.

Obsežneje je odgovorila varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski. Po njenem mnenju so »pričakovanja gledalcev, da bo nacionalna medijska hiša odigrala vlogo osrednje kulturne nacionalne ustanove, upravičena in celo skromnejša od tistih, ki so v obliki zavez zapisana v programskih standardih RTV Slovenija,« a je dodala, da kot varuhinja nima neposrednih pristojnosti glede programskih shem, lahko pa opozarja na dolžnosti zavoda, ki so obenem pravice javnosti.

"Ob vsem spoštovanju programske in uredniške neodvisnosti sprašujemo, ali tako pozni termini zlasti informativnih oddaj s področja kulture tak cilj tudi dosegajo. Menimo, da ne." (Ministrstvo za kulturo RS)

»Menim, da premik oddaj po Odmevih (Šport pred Kulturo) sam po sebi ne bi bil usoden, če ne bi imel z odrivanjem kulture kot manj zanimive vsebine tudi simbolne teže. Vodstvo je v utemeljitvi na več načinov zapisalo, da ima gledanost prednost pred poslanstvom in da je bitka s 16 komercialnimi ponudniki športnih TV-novic pomembnejša od dejstva, da je nacionalna televizija ena in edina ponudnica dnevnih TV-novic o kulturi. Takšni razlagi javnega interesa bi težko pritrdila,« še pravi varuhinja. Po njenem bi morali biti pri posegih v programsko shemo konservativno previdni, spremembe programa, ki zadevajo kulturo v najširšem pomenu besede, pa bi morali sprejemati s tresočo roko.

Za mnenje smo prosili tudi ministrstvo za kulturo, kjer so nam povedali, da glede na temeljno poslanstvo javne radiotelevizije, ki je opredeljena kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, upravičeno pričakujemo celovito in široko obveščenost o kulturnem dogajanju doma in po svetu. "Zato se ob vsem spoštovanju programske in uredniške neodvisnosti sprašujemo, ali tako pozni termini zlasti informativnih oddaj s področja kulture tak cilj tudi dosegajo. Menimo, da ne," dodajajo na ministrstvu.