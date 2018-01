Vprašanje prenaseljenosti

V filmu glavni lik ugotovi, da bi bilo njegovo življenje boljše, če bi se skrčil

V Kinodvoru bo od 4. do 10. januarja predpremierno na ogled film Krčenje v režiji Alexandra Payna. Pronicljiva družbena satira se ukvarja z vprašanjem prenaseljenosti in ponudi zelo domiselno rešitev: namesto da bi zmanjšali svoje apetite, se pomanjšajmo kar sami.

V iskanju rešitve za prenaseljenost norveški znanstveniki odkrijejo, kako človeka skrčiti na dober decimeter višine. Ljudje kmalu ugotovijo, da je v pomanjšanem svetu njihov denar vreden precej več. Obljuba o boljši prihodnosti premami tudi Paula Safraneka in njegovo ženo Audrey, zato se odločita zapustiti enolično življenje v Omahi...

Svojevrsten filmski eksperiment v ospredje postavlja vrsto pomembnih tem o človeški civilizaciji - od vprašanj povezanih z ekologijo in prenaseljenostjo do državljanskih pravic, revščine in ilegalnih migracij. Gre za družbeno satiro, v kateri glavni lik ugotovi, da bi bilo njegovo življenje boljše, če bi se skrčil. Ker po postopku v višino meri le skromnih dvanajst centimetrov, kar ustreza zgolj 0,00364 odstotka siceršnje prostornine človeškega telesa, njegovo telo porabi dosti manj naravnih virov. To mu prinese lagodnejše življenje v idiličnem naselju pomanjšanih ljudi z imenom Ležerni gaj. In tudi kup težav, na katere pred krčenjem sploh ni pomislil.

V iskanju rešitve za prenaseljenost norveški znanstveniki odkrijejo, kako človeka skrčiti na dober decimeter višine. Ljudje kmalu ugotovijo, da je v pomanjšanem svetu njihov denar vreden precej več.

"Moj soscenarist Jim Taylor in njegov brat sta nekoč razglabljala, koliko bolje bi ljudje lahko živeli, če bi se bilo mogoče pomanjšati – kako velike bi lahko bile njihove hiše, kako poceni bi bila hrana in tako naprej. Ko sem Jimu predlagal, da bi se ideje lahko lotili kot odgovora na težave s prenaseljenostjo in podnebnimi spremembami, je kmalu postalo jasno, da smo našli sijajno prizmo, skozi katero bi lahko pogledali številne stvari v sodobnem svetu, ki nas zanimajo, zabavajo ali pa odbijajo. Nekateri ljudje so se sposobni spremeniti, nekateri pa ne. Paul se na potovanje odpravi, da bi našel novo perspektivo in ugotovil, kaj ga v življenju resnično osrečuje. Upam, da bodo gledalci cenili znanje in veselje, ki smo ga vložili v film, in zagledali svoj svet v drugačni luči," je zapisal režiser.

Alexander Payne se je kot potomec grških priseljencev rodil leta 1961 v Nebraski. Po študiju zgodovine in španske literature na Univerzi Stanford je magistriral iz filmske režije na univerzi UCLA. Leta 1996 je posnel svoj prvi celovečerec, provokativni prispevek k ameriški debati o splavu Državljanka Ruth (Citizen Ruth), tri leta kasneje pa Volitve (Election, 1999), srednješolsko politično satiro, prirejeno po istoimenskem romanu Toma Perrotte. Film je navdušil kritike, režiserju pa prinesel sloves enega najbolj pronicljivih satirikov v sodobnem filmu.

Leta 2002 je bila v tekmovalnem sporedu festivala v Cannesu premierno predvajana njegova komična drama po romanu Louisa Begleyja Gospod Schmidt (About Schmidt), kasneje nagrajena z zlatim globusom za najboljši scenarij. Oba Paynova naslednja filma, Stranpota (Sideways, 2004) in Potomci (The Descendants, 2011), sta prejela oskarja za najboljši prirejeni scenarij ter poleg drugih tudi nominaciji za najboljši film in najboljšega režiserja. V Kinodvoru je bil nazadnje na ogled film Nebraska (2013), ki je Bruceu Dernu prinesel nagrado za najboljšega igralca v Cannesu, nominiran pa je bila za šest oskarjev, tudi v kategorijah za najboljši film in režiserja. Krčenje je njegov sedmi celovečerec.

YkGWzgWlW3U