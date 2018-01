Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero zgodovinske politične drame Zamolčani dokumenti v režiji Stevena Spielberga, ki opisuje resnično dogajanje okoli škandala t.i. "pentagonskih dokumentov," fotografsko razstavo Budnost, boj, ponos: skozi njene oči, ki združuje trinajst umetnic, koncert legendarne ameriške zasedbe Defunkt, razstavo slik Tine Dobrajc z naslovom Velika dekleta ne jočejo, premiero predstave Visoška kronika v režiji Jerneja Lorencija, ki je nastala po zgodovinskem romanu Ivana Tavčarja, otvoritev 10. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri s koncertom Sonce in sončice po vsem svetu, ki je nastal po poeziji Toneta Pavčka.

Četrtek, 18. januar

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave Kaje Lorenci Tristanov akord ali sladki poslej, ki se na svojevrsten način ukvarja z razbiranjem in uprizarjanjem glasbene strukture. Išče nove načine prevajanja konkretne strukture enega medija (glasbe) v drugega (ples), oziroma načine, kako lahko ples poseli že vnaprej določeno partituro. Ponovitev: 19. januarja ob 20.00

V Kinu Komuna Ljubljana bo ob 20.00 premiera zgodovinske politične drame Zamolčani dokumenti, ki opisuje resnično dogajanje okoli škandala t.i. "pentagonskih dokumentov" oziroma okoli tega, kakšno vlogo so v tem škandalu odigrali ameriški časniki. Zgodba se osredotoča na objavo dokumentov iz Pentagona v Washington Postu, s pomočjo katerih so novinarji tega časopisa leta 1971 razkrili resnico o vietnamski vojni. Režija: Steven Spielberg

AZNRsa8zXwQ

V Trainstation Subart Kranj bo ob 20.00 nastopila legendarna ameriška zasedba Defunkt, ki igra mešanico jazza, funka in punk rocka.

pL89ztA-rLs

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Projekcije: Antun Motika in dediščina eksperimenta, ki temelji na izboru del hrvaškega ustvarjalca Antuna Motike (1902 – 1992) in skuša kontekstualizirati njegove eksperimente, ki jih je ustvarjal od začetka 40. let do sredine 80. let 20. stoletja. Razstava v kontekstu avantgard in neoavantgard združuje različne eksperimente in radikalne prakse Antuna Motike, od fotografskih kolažev do eksperimentov s svetlobo in projekcijami, ki jih je mogoče razdeliti v dve osnovni skupini: prosojnice in kinetične instalacije, ki jih je snoval v obliki delovnega dnevnika. Sodelujejo: Antun Motika; Ana Hušman & Ivan Marušič Klif, Davor Sanvincenti, Aleksandar Srnec. Kustosinji razstave: Branka Benčić in Sabina Salamon

Antun Motika

Petek, 19. januar

V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 19.00 odprli fotografsko razstavo Budnost, boj, ponos: skozi njene oči, ki združuje trinajst umetnic, ki prinašajo zgodbe iz svojega okolja z željo, da se odprejo nove možnosti za razumevanje in spoznavanje. Postavlja vprašanja, ki omogočajo različne načine razmišljanja in čutenja o trenutnih izzivih in težavah današnje sodobne družbe, v kateri smo priča turbulentni socialno-politični situaciji, kjer se morajo že zdavnaj priborjene pravice žensk ponovno zagovarjati, vprašanje žensk pa je aktualno kot še nikoli. Sodelujejo: Ahlam Shibli, Amak Mahmoodian, April Gertler, Hannah Starkey, Laila Abril, Lua Ribeira, Nina Berman, Nina Mangalanayagam, Nydia Blas, Sandra Vitaljić, Tasneem Alsultan, Tomoko Sawada, Zanele Muholi. Kuratorka razstave: Marina Paulenka

Nydia Blas:The Girls Who Spun Gold

V MMC Kibla Maribor bodo ob 20.00 odprli razstavo slik Tine Dobrajc z naslovom Velika dekleta ne jočejo. Umetnica se v svojih delih osredotoča na raziskovanje vloge ženske nekoč in danes, ki jo spretno prepleta s simboliko ženske emancipacije ter privzgojene tradicije, hkrati pa opozarja na dediščino socializacije in historično zapostavljanje vloge žensk. S svojo senzibilno slikarsko retoriko prikazuje v resnici prvoosebni, ritualizirani prehod dekleta v odraslo žensko, ki ob soočenju z realnim svetom trči ob fenomen "socializacije," ki še v 21. stoletju trmasto vztraja pri segregaciji.

Horda II (2017)

V Jazz Clubu na Ljubljanskem gradu bo ob 20.00 nastopila swing jazz zasedba Vid Jamnik & Eddie Luis' Jazz Passengers (A/Slo/Jap/Srb).

V4MC-qzNO5c

Sobota, 20. januar

V SMG Ljubljana bodo ob 16.00 odprli 10. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri s koncertom Sonce in sončice po vsem svetu, ki je nastal po poeziji Toneta Pavčka. Glasba: Tomaž Grom

© Marcandrea

V SNG Drama Ljubljana bodo ob 20.00 krstno uprizorili priredbo Visoške kronike, ki je nastala po zgodovinskem romanu Ivana Tavčarja. Čeprav je dogajanje postavljeno v 17. stoletje, so bile zgodovinske teme – tridesetletna vojna, preganjanje čarovnic, preganjanje protestantov – po véliki vojni bralstvu blizu in vsako novo obdobje odkriva v pripovedi svoje probleme. Starinski slog kronike prinaša sočen, razgiban jezik, v katerem se pisateljeva domišljija in čustvo družita z močno ironijo in realističnim opazovanjem življenja, vsebinsko pa namenja Tavčar poleg boja proti klerikalizmu in družbeni zaostalosti veliko pozornosti domoljubju in ljubezni do zemlje: z izbiro kmečke snovi, opisovanjem lepote domačih krajev in jasnimi protinemškimi stališči. Režija: Jernej Lorenci

V MIKK Murska Sobota bodo ob 21.00 nastopili hrvaška zasedba Waitapu, ki bo predstavila album Hortus in domači duo Darla Smoking.

_RJyE-DdNeU