V K4 bo v okviru serije Just υs večerov nastopil Philip Kearney a.k.a. KRN iz Edinburgha, ki se s prepoznavnim in značilnim slogom neusmiljeno prebija v vrh podzemlja. V Channel Zeru bo potekalo praznovanje 10. obletnice ekipe Vibe Department, v Klubu kanalske mladine pa večer ob 2. obletnici Intensity Musik.

Petek, 19. januar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Yanya)

(21.00): Žmauc Ljubljana: Junker (DJ set)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Ice Cold by Young Sanci (DJ set)

(22.00): Mostovna Solkan: Analogue/Digital (Skeletonium/live, Roli & Riki G)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Vibe Department praznuje 10 let (Vibe department kru: Erma, W.G. My Hell Jackson, Mixxle, MC Cheba, VJ Dimension; gosti: Cookie, Armin.KU, AIA)

(23.00): K4 Ljubljana: Just Us (Veliki oder: KRN, Marin. Mali oder: Limc, Simm. VJ: Fšk)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 113: Domačica (Glasbena skrbnika: DJ Sushi, DJ Udo Brenner. Vizualni skrbnik: VJ Fšk)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: R36, Thon Kland (DJ set)

(23.00): Božidar Ljubljana: Lil Ris & Futon (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Maj)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Something To Cheer You Up (Line up: Joseph G., Zanne Madness, Ale's Sandro, Mi.Kelis. Niksty, Snyper, Raso, Rensi)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Psy Vile (SkokniPaLokni, Dr. Malina, Matias Chrepz)

Sobota, 20. januar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Whothey)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Markych (DJ set)

(22.00): KKM Kanal: 2nd Anniversary Intensity Musik (Sequential, Spade, Hedonn, Zannaxax, Divergent Societyy)

(23.00): K4 Ljubljana: Hočmo Nazaj Dinozavre (Fogy & Sunneh)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii, Skinar; VJ: Maii)

