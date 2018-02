Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex: Cvet deklet, s katero se bodo že petič poklonili zgodovini nekoč erotičnega in še danes legendarnega Kina Sloga, odprtje razstave Prodajalna praznin, enega najbolj priznanih bosansko-hercegovskih umetnikov Jusufa Hadžifejzovića, festival MENT Ljubljana, ki bo letos potekal na kar 9 prizoriščih, premiero absurdne komedije francoskega avtorja Jeana Cocteauja Strašni starši, ki je ob svoji krstni uprizoritvi v pariškem Théâtru des Ambassadeurs leta 1938 izzvala škandal zaradi domnevne amoralnosti.

Četrtek, 1. februar

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.00 projekcija dokumentarnega filma Demokracija, ki nas popelje v zakulisje evropskega zakonodajnega postopka: od prvega osnutka, preko rekordnih (skoraj štiri tisoč!) predlaganih sprememb, pa vse do novega zakona o varstvu podatkov. Režiser David Bernet je dve leti in pol spremljal nastajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je med evropskimi politiki že od vsega začetka sprožala vroče razprave. Znajdemo se v samem središču dogajanja, ko se mladi zeleni poslanec Jan Philipp Albrecht in komisarka Viviane Reding podata v boj za novo zakonodajo, ki bi družbo v digitalnem svetu zavarovala pred nevarnostmi zbiranja osebnih podatkov in množičnega nadzora.

lrEURsp85Tk

Na različnih prizoriščih bodo v okviru festivala MENT Ljubljana nastopili: Fran Palermo, Threesome, Dogs Kavala, Futurski, Chui, Pashmak, Karpov Not Kasparov, Sheep Got Waxed, Weed & Dolphins...

qjBVPVA-rCo

Petek, 2. februar

V Plečnikovi hiši Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Plečnik in Rothmayer: dva prijatelja, dve hiši, dve mesti, ki je nastala v sodelovanju med Mestnim muzejem Praga in Plečnikovo hišo. Osredotoča se na nedavno obnovljeno in javnosti dostopno hišo češkega arhitekta Otta Rothmayerja, ki jo povezuje s skoraj identično zasnovano vilo Stadion v Ljubljani, ki jo je zasnoval Jože Plečnik. Razstavo dopolnjujejo barvne fotografije Martina Poláka, ki so hkrati poetične in realistične, ter številni zgodovinski črno-beli posnetki iz arhiva Otta Rothmayerja. Avtor in kustos razstave: Petr Krajči

© Martin Polák

V Kinodvoru Ljubljana bo od 19.00 dalje bo potekala noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex: Cvet deklet, s katero se bodo že petič poklonili zgodovini nekoč erotičnega in še danes legendarnega Kina Sloga ter posebnemu poglavju filmske dediščine, kinematografski erotiki v vsej raznolikosti njenih filmskih govoric. Na ogled bodo filmi: Sensuela (r. Teuvo Tulio), Radoživa Lola (r. Tinto Brass), Avtomehaničarke (r. Gary Graver) + predfilm Strah in strast.

Radoživa Lola

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Prodajalna praznin Jusufa Hadžifejzovića, enega najbolj priznanih bosansko-hercegovskih umetnikov in enega najbolj provokativnih umetnikov srednje generacije na Balkanu. Na ogled bo njegov najnovejši opus, ki je nastal na rezidenčnem bivanju v Celju. Dejstvo, da je skoraj vsa dela ustvaril tukaj, jih pripeljal sem dokončat ali jih pomešal z izdelki, ki so ga nedavno spremljali na poti, ni naključje. Je del umetniškega koncepta, ki se staplja z avtorjevo življenjsko prakso. Kustosinja razstave: Maja Antončič

Na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega bo ob 20.00 premiera absurdne komedije francoskega avtorja Jeana Cocteauja Strašni starši, ki je ob svoji krstni uprizoritvi v pariškem Théâtru des Ambassadeurs leta 1938 izzvala škandal zaradi domnevne amoralnosti. Igra o nerealiziranih, zatajevanih in prepovedanih oblikah ljubezni, ki jih je na primeru ekstravagantne petčlanske razširjene družine popisal Cocteau, je sčasoma postala repertoarna stalnica tako na francoskih kot tujih odrih, po njej pa sta nastala tudi dva odmevna filma. Režija: Alen Jelen

© Peter Giodani

Na različnih prizoriščih bodo v okviru festivala MENT Ljubljana nastopili: Dorit Chrysler, Katja Šulc, Antropoloops, Tolstoys, We Bless This Mess, Lucidvox, The Guru Guru, Freakin'Disco...

eTss8LtX9zA

Sobota, 3. februar

V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 11.00 odprli razstavo Zadnjih 5 let. Nove pridobitve v zbirki UGM.V zadnjih petih letih je UGM za svojo zbirko z donacijami in odkupi uspela pridobiti nekatera od osrednjih del slovenske vizualne umetnosti, predvsem s strani najprodornejših mladih avtorjev (Jasmina Cibic, JAŠA, Nika Autor) in umetnikov srednje generacije (Nika Špan, Alen Ožbolt), pa tudi posamezna zgodovinska dela znanih umetnikov, zastopanih v zbirki (Zoran Mušič, Ivan Kos, Elsa Oeltjen-Kasimir).

Jasmina Cibic: Plodovi naše dežele (2013)

V Vodnikovi domačiji Ljubljana bodo ob 17.00 odprli razstavo interaktivne poezije Pesmovadnica, ki obiskovalce vabi k raziskovanju, branju in poslušanju pesmi slovenskih in tujih pesnic in pesnikov, odkrivanju pesniškega jezika, urjenju v kovanju verzov in lastnemu pesniškemu ustvarjanju. Zamisel in izvedba: Tina Popovič, Špela Frlic, Katja Preša

V Cvetličarni Ljubljana bo ob 21.00 nastopil kultni hrvaški hip-hop duo Tram 11, ki ga sestavljata Target in General Woo.

ZtEzcivlzBk