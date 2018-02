Turbulenten odnos med uporniško najstnico in njeno mamo

Komična drama Lady Bird, ki je nominirana za pet oskarjev, bo od 8. do 14. februarja predpremierno na ogled v Kinodvoru.

V Kinodvoru si lahko med 8. in 14. februarjem predpremierno ogledate film Lady Bird, režijski prvenec igralke Grete Gerwig, ki prejel zlati globus za najboljši film in najboljšo žensko glavno vlogo ter 5 nominacij za oskarja. Grenko-sladka zgodba prinaša oseben pogled na turbulenten odnos med materjo in najstniško hčerko, v vlogi katerih blestita Saoirse Ronan kot Lady Bird in Laurie Metcalf kot njena mama Marion.

Film se odvija leta 2002 v kalifornijskem Sacramentu. Christine "Lady Bird" McPherson, je bistra, ambiciozna in uporniška najstnica pri sedemnajstih, ki ima kljub svojim rosnim letom občutek, da ji bo življenje spolzelo iz rok. Hrepeni po avanturi, boljšem življenju in novih priložnostih, ki jih zaman išče na hodnikih katoliške gimnazije v zakotnem Sacramentu. Pesti jo buren odnos s sicer ljubečo in predano, a hkrati trmasto mamo (Laurie Metcalf), ki ne popušča v svojih načelih in odločitvah. Lady Bird se ji vztrajno postavlja po robu – spremeni si ime, ki ji ga je mati dala ob rojstvu, in nekoč celo skoči iz vozečega avtomobila. Mati in hči pa si vsem nestrinjanjem navkljub v marsikateri lastnosti in odzivu ne bi mogli biti bolj podobni.

Če se filmi o najstnicah po večini vrtijo okoli njihovih ljubezenskih težav in iskanju princa na belem konju, se Lady Bird osredotoča na odnos med materjo in hčerjo, o katerem je režiserka pravi: "Večina žensk, ki jih poznam, je imela v najstniških letih neznansko lepe, a hkrati neskončno zapletene odnose s svojimi materami. Želela sem posneti film, ki bi se osredotočil na to – kjer bi v vsakem trenutku čutili empatijo do obeh likov. Nisem hotela, da bi imela ena prav, druga pa bi se motila. Hotela sem, da bi se obe boleče neuspešno trudili razumeti druga drugo in na koncu nagraditi njuno neutrudno ljubezen. Zame so to najbolj ganljive ljubezenske zgodbe. Ljubezen med materjo in hčerjo je ena najbolj polnih ljubezni, kar jih poznam. Odraščala sem v Sacramentu, ki ga ljubim, in tako je bil prvi vzgib za nastanek filma moja želja napisati ljubezensko pismo temu kraju, katerega pomen sem resnično doumela, šele ko sem ga zapustila. Težko je prepoznati globino svoje navezanosti, ko jih imaš šestnajst in si prepričan, da se ‘življenje’ dogaja nekje drugje. Film ni posnet po resničnih dogodkih, a v njegovem jedru so resnični občutki, povezani z domom, otroštvom in odhodom."

Greta Gerwig (rojena leta 1983 v Sacramentu, Kalifornija) je končala študij angleščine in filozofije na prestižnem kolidžu Barnard v New Yorku. V novem tisočletju se je hitro uveljavila kot ena najbolj prepoznavnih igralk ameriškega neodvisnega filma nove generacije, zlasti njegove naturalistične, nizkoproračunske in močno dialoške veje, imenovane "mumblecore." Skupaj z Joejem Swanbergom je leta 2008 napisala in režirala romantično dramo Nights and Weekends ter v njej tudi nastopila. Prvi kritiški uspeh ji je prinesla vloga Florence v romantični komediji Greenberg (2010), v kateri je prvič sodelovala z režiserjem Noahom Baumbachom. Dve leti kasneje je nastopila v glavni vlogi Baumbachove indie uspešnice Frances Ha (2012), za katero je skupaj z režiserjem napisala tudi scenarij, vloga pa ji je prinesla nominacijo za zlati globus. Skupaj sta nato ustvarila tudi scenarij za komedijo Mistress America (2015), ki je ob premieri na festivalu Sundance požela navdušen odziv kritike. Zaigrala je tudi v filmih Rimu z ljubeznijo (2012) v režiji Woodyja Allena, Maggie ima načrt (2015) režiserke Rebecce Miller, Wiener-Dog (2016) v režiji Todda Solondza, Jackie (2016) režiserja Pabla Larraína in 20th Century Women (2016) v režiji Mika Millsa, ki ji je prinesel številne nominacije in nagrade kritiških združenj.

NWZazvUF7rA