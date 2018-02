Kino Sloga se vrača kot predigra valentinovega

Pred dobrimi 30 let je kultni Kino Sloga javno predvajal filme z erotično in pornografsko vsebino

Danes Kinodvor, nekoč Kino Sloga

© Blaž Budja / Kinodvor

Ljubljanski mestni kino ima pestro poreklo. Dobrih trideset let nazaj je javno predvajal filme z erotično in pornografsko vsebino. Pod imenom Sloga je kino deloval vse do začetka 90. let in do takrat so vanj množično drli gledalci, ki so se želeli ogledati pornografske vsebine. Kinosloga. Retrosex. pa nocoj pripravlja nostalgičen večer, s predvajanjem treh erotičnih filmov, peta erotična filmska noč pa bo v znamenju treh velikih avtorjev in njihovega "najbolj žlahtnega cveta deklet". Filmski večer označujejo tudi kot valentinovo predigro.

Večer se bo začel danes ob 19. uri z zadnjo mojstrovino finskega režiserja klasične melodrame Teuva Tulia, Sensuelo (1973). Film so označili za najbolj čudno prismuknjen vrhunec seksploatacijskega filma vseh časov, v katerem se Laponka Laila med 2. svetovno vojno zaljubi v nacističnega pilota Hansa. Sledil bo film Radoživa Lola, italijanskega režiserja Tinta Brassa iz leta 1998. Vrnili se bomo v 50. leta prejšnjega stoletja, kjer želi Lola zapeljati svojega zaročenca, pekovskega vajenca Masetta.

Nocoj pripravljajo nostalgičen večer, s predvajanjem treh erotičnih filmov, noč pa bo v znamenju treh velikih avtorjev.

Naprej nas bo popeljala mehkoerotična komedija Monella, ki je nastala pod rokami vrhunskega poeta italijanske erotike Tinta Brassa. V filmu nas bodo očarali nostalgični napevi, lepe in romantične podobe podeželja, razuzdana mladost in dekliška drznost. Kuratorica Maša Peče, pa je razkrila da se bo malo pred polnočjo, noč erotičnega filma končala s pornokomedijo Avtomehaničarka, ki jo je režiral Gary Graver. Štiri mladenke, ki si želijo popravljati pokvarjene avtomobile v svoji delavnici, namesto pokvarjenih avtomobilov naletijo le na pokvarjene moške. Malo pred tem bodo predvajali kratki francoski film Strah in strast (1967).

Vstopnice za projekcije in polovica paketov za ogled vseh treh filmov so še vedno na voljo za t.i. Aftersex pa bo poskrbel Radio Študent v Kinodvorovi Kavarni. Opozarjajo le na to, da je ogled filmov za osebe, mlajše od 15 let, prepovedan, ogled projekcije ob 23.45 pa odsvetujejo osebam mlajšim od 18 let.