Kam na praznik slovenske kulture

Izbor dogodkov ob slovenskem kulturnem prazniku

Jožef Vrščaj

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju bodo kulturne ustanove na stežaj odprle svoja vrata ter pripravile pester program prireditev za vse generacije. Prešernov dan ob obletnici smrti največjega slovenskega pesnika se kot praznik slovenske kulture praznuje že od leta 1945, državni praznik je od leta 1946, dela prost dan pa je od leta 1991.

Ljubljana

V Ustvarjalnem centru Švicarija bodo ob 12.00 odprli razstavo Švicarija: skupnost, umetnost in narava (sodelujejo: Nika Autor, Stojan Batič, Dragica Čadež, Jure Detela, Meta Grgurevič, France Gruden, Sergej Kapus, Janez Lenassi, Karel Plemenitaš, Karel Putrih, Drago Tršar, Dušan Tršar, Lujo Vodopivec, Bilal Yilmaz; avtorica projekta: Yasmín Martín Vodopivec). Ob 13.00 odprta vrata ateljejev ter druženje z umetniki, uporabniki ateljejev v Ustvarjalnem centru Švicarija. V sklopu predstavitve ustvarjalne zgodovine stavbe bo odprta tudi stalna postavitev spominskega ateljeja kiparja Stojana Batiča.

V Muzeju novejše zgodvine Slovenije bodo ob 12.00 odprli mednarodno razstavo Biti begunec: Evropska zgodba, ki se osredotoča na prikazovanje zgodb in zgodovine beguncev v Evropi 20. in 21. stoletja, v prostorih, ki so tradicionalno posredniki zgodovine: v muzejih. Predmeti, ki so nekoč pripadali beguncem, pripovedujejo zgodbe, ki nas opominjajo, da je begunstvo splošna evropska izkušnja – dejstvo, ki ga je potrebno izpostaviti in deliti kot del splošne evropske kulturne zavesti. Razstava je nastala v sklopu Projekta Evropa za državljane, v partnerstvu z Avstrijsko akademijo znanosti in Inštitutom za kulturne študije in gledališko zgodovino.

V Kinu Šiška se bo ob 16.00 s premiero ugledališčene poezije Sončnica na Luni v režiji Mareta Bulca, zaključil 10. festival Bobri. Predstava združuje šestnajst pesmi za otroke iz antologije Sončnica na rami (Mladinska knjiga Založba, 2017) in eno, ki je bila napisana na novo. V predstavi so uporabljene pesmi avtorjev Milana Dekleve, Boruta Gombača, Nika Grafenauerja, Barbare Gregorič Gorenc, Miklavža Komelja, Miroslava Košute, Ferija Lainščka, Svetlane Makarovič, Vinka Möderndorferja, Borisa A. Novaka, Nebojše Pop-Tasića, Lile Prap, Andreja Rozmana - Roze, Jožeta Snoja, Petra Svetine, Bine Štampe Žmavc in Saše Vegri.

V Kinodvoru bo ob 16.45 projekcija psihološke drame Ivan, zgodbe o ženski, ki najde svojo identiteto v svetu, narejenem po meri moških. Režija: Janez Burger.

V Slovenski kinoteki bo ob 18.00 projekcija filma Tistega lepega dne (r. France Štiglic), ob 20.00 pa filma Ratrakistov dnevnik in Ko črte govorijo (r. Jure Breceljnik).

V Moderni galeriji bodo ob 18.00 odprli razstavo Dušana Kirbiša iz serije Iz ateljeja, ki ponujajo presek ali predstavitev najnovejše produkcije umetnikov in umetnic, vključenih v stalno razstavo Moderne galerije 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi. Razstava postavlja v ospredje za Dušana Kirbiša dokaj značilno problematiko slikarstva in morebitnega izstopa iz tega medija.

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova bo ob 16.00 potekalo javno vodstvo po razstavi Janez Janša® (vodijo umetniki: Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša), ob 17.00 pa javno vodstvo po razstavi Življenja spomenikov (vodijo: Marko Jenko, Beti Žerovc, Urška Barut, Živa Brglez in Hana Ostan Ožbolt).

V Mestni galeriji bo ob 18.00 potekalo vodstvo Ajde Šeme po kiparski razstavi Zgoščevanje, na kateri se predstavljajo: Polona Demšar, Aleksandra Saška Gruden, Anže Jurkovšek, Spiro Mason, Mojca Smerdu, Zoran Srdić Janežič, Jožef Vrščaj, Tomaž Zarifa. Kustos razstave: dr. Sarival Sosič

V Cankarjevem bo ob 19.00 potekalao tradicionalno branje članov Društva slovenskih pisateljev ob slovenskem kulturnem prazniku. Berejo: Vesna Radovanovič, Andrej Tomažin, Andrej Brvar, Milan Dekleva, Milan Jesih, Barbara Korun, Meta Kušar, Andrej Medved, Vinko Moderdorfer, Andrej E. Skubic, Veno Taufer, Suzana Tratnik, Nataša Velikonja; povezuje: Ivo Svetina

Na Akademiji za vizualne umetnosti AVA Bodo ob 19.00 odprli razstavo Warm-up-opening, na kateri bodo predstavljena dela študentov, nastala med leti 2008-2017.

V Stari mestni elektrarni bo ob 20.00 na ogled solo performans Anite Wach Sto zdravic, ki je posvečen Francetu Prešernu in kulturi, ki se razrašča na njegovem grobu.

Maribor

V razstavišču artKIT Maribor bo ob 10.00 potekal zajtrk z umetnico Anjo Jelovšek ob razstavi z naslovom Izbrane risbe, na kateri predstavlja umetniška dela zadnjih petih let. Skupna točka del je ukvarjanje z risbo kot procesom. V končni postavitvi te risbe presegajo svojo formo (risbe) ter se manifestirajo kot dokumentacije, objekti, instalacije ter performansi.

V Umetnostni galeriji bo ob 10.30 potekalo vodstvo Simone Vidmar po razstavi Zadnjih 5 let, ob 11.00 vodstvo Mojce Štuhec po razstavi Budnost, boj, ponos: Skozi njene oči, ob 17.00 pa vodstvo Urše Rotman.

V Galeriji EPEKA bodo ob 19.00 odprli razstavo Olge Milić z naslovom Tujost kot del naravnega. Umetnica se v svojem delu ukvarja z relacijami med človekom in naravo, načinom njunega prostorskega sobivanja.

Ravne na Koroškem

V Galeriji Ravne bodo ob 18.00 odprli razstavo Stojana Brezočnika z naslovom Izgubljeno srce, na kateri bodo predstavljene grafike, slike in risbe, nastale v zadnjem obdobju. Stojan Brezočnik že leta ustvarja v tehniki suhe igle, pri kateri umetnik z ostrim pisalom riše po kovinski plošči, ki jo kasneje odtisne na papir. Za razliko od jedkanice, ki so jo umetniki v preteklosti pogosto uporabljali in katere eden največjih mojstrov pri nas je bil Bogdan Borčić, se plošča pri tehniki suhe igle ne jedka, sled pisala kislina ne poglobi, kar pomeni, da je pri suhi igli umetniku na voljo le nekaj odtisov, preden se matrica izrabi.

Kostanjevica na Krki

V Galeriji Božidar Jakac bodo ob 16.00 odprli razstavo 12. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića, ki je posvečena grafikam iz umetnikovega najzgodnejšega ustvarjalnega obdobja. Izbor 50-ih del predstavlja lesoreze in jedkanice s prizori sejemskega vrveža in upodobitve obmorskih mest, ki jim sledijo dela z motivi sejemskih strelišč in cirkusa.

Kranj

Ob 17.00 bo v Galeriji Prešernovih nagrajencev odprtje fotografske razstave Toneta Stojka Portreti Prešernovih nagrajencev 2018 in predstavitev pesniške zbirke Samotni brin sredi morja rase. Ob 18.00 bo v Prešernovem gledališču pogovor s Prešernovimi nagrajenci, ki ga bo vodila Patricija Maličev.