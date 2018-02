Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: Pogled skozi mrežo, ki je posvečena grafikam iz umetnikovega najzgodnejšega ustvarjalnega obdobja, koncert enega najvidnejših violinistov Nigela Kennedyja, slovensko premiero dokumentarnega filma Raving Iran, nemške režiserke Susanne Regine Meures, koncert britanskega izvajalca Kinga Kruleja.

King Krule

Četrtek, 8. februar

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 16.00 odprli razstavo 12. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: Pogled skozi mrežo, ki je posvečena grafikam iz umetnikovega najzgodnejšega ustvarjalnega obdobja. Izbor 50 del predstavlja lesoreze in jedkanice s prizori sejemskega vrveža in upodobitve obmorskih mest, ki jim sledijo dela z motivi sejemskih strelišč in cirkusa. Kustosinja razstave: Kristina T. Simončič

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 predpremiera filma Lady Bird, režijskega prvenca igralke Grete Gerwig (Frances Ha, Maggie ima načrt), ki prikazuje turbulenten odnos med materjo in najstniško hčerko.

NWZazvUF7rA

Petek, 9. februar

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo kolažev in objektov koroškega umetnika Rudija Benétika z naslovom Predrzno črna! Na razstavi bo predstavljena nova serija del, kjer je za pristno črnino uporabil saje, ostanke živega ognja iz peči v ateljeju, pomešane z belimi pigmenti in akrilnim vezivom.

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Branka Lenarta z naslovom Big Sur Real, na kateri bo predstavljen izbor fotografij iz njegovega skoraj štiridesetletnega ustvarjanja. Lenartovo ustvarjanje od sredine 60-ih je ves čas razpeto med dokumentarno in konceptualno avtorsko fotografijo, s posebno pozornostjo pa se je posvečal zlasti družbenemu obrobju. Kreativni vrhunec je Lenart po mnenju mnogih dosegel s svojim dolgotrajnim konceptualnim projektom Hand:Work.

Sobota, 10. februar

V Unionski dvorani Ljubljana bo ob 19.00 v okviru Zimskega festivala nastopil eden najvidnejših violinistov Nigel Kennedy, ki bo skupaj s poljsko zasedbo predstavil raznovrsten repertoar tako iz klasične kot popularne glasbene zakladnice ter jazzovske standarde.

56_E68yN5MI

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 slovenska premiera dokumentarnega filma Raving Iran. Film nemške režiserke Susanne Regine Meures spremlja mlada iranska didžeja (Blade&Beard – Anoosh Raki in Arash Shadram), ki se v želji po izražanju in ustvarjanju znotraj žanrov elektronske glasbe srečujeta z nerazumevajočimi in brezkompromisnimi moralnimi, verskimi ter političnimi omejitvami. Zaradi strogega režima in policijskega nadzora partyje po vzoru festivala Burning Man organizirata v puščavi, 1000 kilometrov od Teherana. Njuna vztrajnost in neustrašnost ju pripelje do tega, da ju povabijo na nastop na dogodku Street Parade v Zürichu, kjer še danes živita in ustvarjata. Po projekciji bo sledila okrogla miza, na kateri bodo sodelovali: glasbenik, bloger in kolumnist N’Toko, iranski reper Naji, ki kot prosilec za mednarodno zaščito trenutno živi v Ljubljani ter Gregor Zalokar.

alisIbYXFm0

V Channel Zero (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru cikla Level 10 nastopile tri zasedbe: britanski no-wave razgrajači Duds, švicarske post-punkerke Maraudeur in domači impro noise rock trojec oOo.

y-Ubuw6P-uk

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Kino-integrala na ogled film Drobna telesa: Intimni svet F. Percyja Smitha (r. Stuart A. Staples), čarobno hipnotičen eksperimentalni poklon pionirskemu delu amaterskega naravoslovca, filmskega entuziasta in izumitelja Franka Percyja Smitha. Film je nastajal tri leta, v dialogu med montažo in glasbo, ki so jo v sodelovanju z različnimi glasbeniki prispevali člani zasedbe Tindersticks.

KZvQmBE79zQ

Nedelja, 11. februar

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopil Damir Avdić, ki bo predstavil najnovejši album Amerika.

BRIPLuiS4v0

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 na že razprodanem koncertu nastopil edinstveni britanski izvajalec King Krule, ki bo predstavil zadnji album The OOZ.

2XzXLzA2Hrc