Zgodbe alpinističnih sten

Na 12. festivalu gorniškega filma bo na ogled 35 filmov iz 19 držav, ki kažejo železno voljo, gorečnost in drznost ljudi, ki so presegli meje mogočega in se podali na zahtevne poti alpinizma

Že 12. leto zapored bo tudi letos festival gorniškega filma gostil alpinistične legende, ki bodo na predavanjih govorili o svojih podvigih. Med 26. februarjem in 4. marcem bodo obenem v Ljubljani, Domžalah, Celju in Mojstrani, prikazali kar 35 filmov iz 19 držav v štirih kategorijah: alpinizem, plezanje, gorska narava in kultura ter gore, šport in avantura.

Vzpon po zahtevnem gorskem svetu

© Pixabay

Eden izmed filmov bo pokazal pot alpinistov Nives Meroi in Romana Beneta, ki sta se kot prvi par na svetu povzpela na vseh 14 osemtisočakov. Naslov filma je Nives Meroi in Roman Benet: 14 + 1, saj je zadnji vzpon bil Romanova bolezen, kar je za njiju petnjasti osemtisočak. Pot sta začela na tretji najvišji gori na svetu, Kangčendzengi, končala pa na Anapurni. Zanimivo je, da sta kot edina na svetu preplezala osemtisočake brez uporabe dodatnega kisika in brez pomoči višinskih nosačev.

Nives Meroi in Roman Benet sta kot prvi par osvojila 14 osemtisočakov brez dodatnega kisika.

Film nemške alpinistke Ines Papers, Med viharjem in tišino nas bo popeljal na vznemirljivo raziskovanje njenih alpinističnih sten. Podala se je v zahtevno patagonsko steno, se s sinom odpravila v kanadsko divjino, kjer je plezala po steni gore Waddington, ki je bila včasih imenovana Skrivnostna gora (Mystery Mountain) in se vzpenjala na Veliko Cino v Italiji.

40- letni alpinist Silvio Karo je v filmu energijo in ritem spet prenesel v stene. Njegovo kariero so najbolj zaznamovale Velike stene Fitz Roya, Cerro Torreja, Torre Eggerja, Bhagirathija in še mnoge druge. Skupaj z Janezom Jagličem in Francom Knezom so formirali skupino treh mušketirjev slovenskega plezanja. Premagal je brutalne patagonske viharje, prostrane višave Himalaje, grenlandsko obzorje, indijske monsune in prelepe Julijske Alpe.

Filme bo na festivalu ocenjevala tričlanska mednarodna žirija: poljski režiser Paweł Wysoczański, direktorica Festivala gorniškega filma v Južni Koreji Billy Choi in slovenski plezalec Andrej Grmovšek. Med filmi bo tudi šest slovenskih, eden v italijanski produkciji, delo novinarke slovenske redakcije RAI Vide Valenčič o Nives Meroi in Romanu Benetu, Proti horizontu je avantura na velikem platnu Mihe Podgornika in Ivice Kostelića o prečkanju Grenlandije na smučeh, film Zadnji ledeni lovci, ki je nastal pod rokami Rožleta Bregarja in pokojnega režiserja Jureta Breceljnika, ki govori o kulturi Inuitov, kratki film Monike Novak Mogoče pa govori o življenju v bazi, ljudeh in prijateljstvu na odpravi Aleša Česna, Urbana Novaka in Marka Prezlja v indijsko Himalajo. Odvrteli se bodo še filmi Po stezi pastirjev in tekačev Petra Vrčkovnika, Odčarani kino Eve Pivač in Matjaža Pinterja pa nam bo pokazal tri oddaljene gorske vasi na zahodu Nepala.

6JZWUbK-ZfE