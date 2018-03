Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert ameriške glasbenice Laurel Halo in domače dvojke Warrego Valles, premiero filma Foxtrot, izraelskega režiserja Samuela Maoza, premiero baletnega triptiha Leva desna, leva desna v koreografiji Gaja Žmavca, Edwarda Cluga in Alexandra Ekmana, otvoritev festivala Literature sveta-Fabula, na katerem se bo z večkrat nagrajenim romanom Vorošilovgrad, predstavil ukrajinski avtor Serhij Žadan.

Četrtek, 1. marec

V MGLC Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Iskanje lepote, na kateri se predstavljata slovaški umetnici Michaela Čopíková in Veronika Obertová (sicer ustvarjata pod blagovno znamko Ové Pictures), ki sta za projekt uporabili tehniko animacije in ustvarili več interaktivnih instalacij, ki se osredotočajo na iskanje lepote v novih kontekstih. V svoje projekte vključujeta zgodovinske optične igrače, kot so zootrop, listanka (flip book) in diorama, ter jih pretvarjata v sodobnejšo interaktivno obliko. Razstava izraža, kako avtorici projekta razumeta "novo lepoto". Kustosinja: Mária Rišková (Slovaško oblikovalsko središče v Bratislavi)

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Knjigarna Richard Kostelanetz, zasnovano kot prostorska postavitev, ki prevzema obliko delujoče knjigarne. Richard Kostelanetz (1940) je ena od osrednjih figur newyorške neoavantgarde šestdesetih let prejšnjega stoletja. Njegova dela zaznamujejo eksperimentalnost, eksces in emancipatorična praksa. Kostelanetz ustvarja v številnih medijih, od risbe, fotografije, videa, avdio del, grafike, holografije do knjige umetnika in računalniške umetnosti. Kustosinja razstave: Katia Anguelova

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.00 premiera filma Foxtrot, izraelskega režiserja Samuela Maoza. Gre za neprizanesljiv, a sočuten portret družbe, ujete v brezkončen ples s travmatično preteklostjo.

wrBEDEmUceM

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila ameriška producentka Laurel Halo, ki živi v Berlinu, kjer s svojo samosvojo, nekonvencionalno elektronsko glasbo redno polni klubska plesišča. V Ljubljani bo predstavila svojo tretjo ploščo Dust, ki je po mnenju revije Rolling Stone ena najboljših elektronskih plošč lanskega leta. Večer bo zaokrožila premierna predstavitev dolgometražnega prvenca domačega dvojke Warrego Valles. Za vizualije bo poskrbel dvojec Izland.

IrjeMN_U1hw

Petek, 2. marec

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Janez Janša®, ki je nastala v koprodukciji Moderne galerije (MG+MSUM) in Aksiome – Zavoda za sodobno umetnost, Ljubljana. Razstava predstavlja obsežen izbor del in projektov Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše, ki so nastali v zadnjih desetih letih. V Mariboru bo na ogled del te razstave. Kustos razstave: Domenico Quaranta

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera baletnega triptiha Leva desna, leva desna. Na ogled bodo dela treh sodobnih koreografov: Maestro Gaja Žmavca, Hill Harper's Dream Edwarda Cluga in Left Right Left Right Alexandra Ekmana.

© Tiberiu Marta

V MKC Pri Rdeči Ostrigi Škofja Loka bo ob 21.00 nastopil Zlatko Kaučič Trio. Zlatko Kaučič, ki je za svoje delo leta 2011 prejel nagrado Prešernovega sklada, letos obeležuje 40. letnico delovanja.

51eR8q1zjA0

V Moderni galeriji Ljubljana bo potekala dvodnevna mednarodna konferenca Zmagovalci ali poraženci?, ki jo ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirajo kot del spremljevalnega programa velike retrospektive Marija Preglja. Konferenco bo z uvodnim predavanjem odprl ugledni filozof in teoretik Boris Groys, sodelovali pa bodo tudi predstavniki muzejev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Češke, Latvije in Poljske, kustosi in muzejski direktorji, ki poskušajo na novo premisliti zbirke in arhive v postsocialističnem prostoru z aktualnega družbenopolitičnega vidika.

Sobota, 3. marec

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev festivala Literature sveta-Fabula, na katerem se bo z večkrat nagrajenim romanom Vorošilovgrad, predstavil ukrajinski avtor Serhij Žadan. Moderator: dr. Andrej Stopar

V Baru Gabrijel Cerkno bodo ob 21.00 v okviru festivala Keltika nastopili: duo Żywizna (tradicionalne poljske pesmi) in slovenska imaginarna folk zasedba Širom v sodelovanju s kantavtorjem in kitaristom Raphaelom Rogińskim.

CJiOrUby010