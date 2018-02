Tudi osrednjo pesniško zbirko država pošilja v smrt

Peticijo za ubranitev knjižne zbirke Aleph so med drugim podpisali tudi Brane Mozetič, Matjaž Hanžek, Svetlana Slapšak in Miklavž Komelj

Pri zbirki Aleph so izšla tudi številna dela slovenske pesnice in pisateljice Svetlane Makarovič

© Uroš Abram

Na spletu se je pojavila peticija za ohranitev ene od osrednjih slovenskih pesniških zbirk - Aleph. Kot so zapisali pobudniki in pobudnice je zbirko Aleph leta 1985 ustanovila generacija, rojena okoli 1960, v njej pa je svoja prva dela objavil cel niz danes uveljavljenih avtorjev in avtoric (med njimi tudi Svetlana Makarovič, Brane Mozetič, Uroš Prah in Tibor Hrs Pandur), postala je takorekoč sinonim za novo literaturo, predvsem poezijo.

Pred desetimi leti je Aleph prejemal podporo za izid osmih knjig letno, potem je Javna agencija za knjigo sčasoma število subvencij skrčila na šest knjig letno, pred dvema letoma ga je izločila iz programskega financiranja in pristal je v projektnem razpisu s štirimi knjigami letno. Letos so število knjig skrčili na dve knjigi letno – kar pomeni, da v dveh letih Aleph ne bo imel izdanih šest knjig, kar je pogoj za prijavo na projektnem razpisu za knjige, se pravi, da sploh ne bo več mogel kandidirati za javna sredstva.

Priznani pesnik in umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj je denimo ob svojem podpisu pod peticijo zapisal, da je to je ena od najpomembnejših knjižnih zbirk v Sloveniji "in je grozljivo, da se jo tako degradira". Aljoša Harlamov, pisec in urednik, je na istem mestu poudaril, da dve knjigi letno nista zbirka, temveč sta smrt zbirke, pesnik in dramatik Vinko Möderndorfer pa je izpostavil, da peticijo podpisuje, ker je Aleph izvrstna založba, ki izdaja kvalitetno literaturo tako domačih kot drugih avtorjev. "Aleph je založba s konceptom in jasnim profilom. Ukinitev založbe bi bila za duha naroda velik korak nazaj v zaplankanost in provincialnost. ZA za založbo Aleph pomeni ZA za odprta vrata uma in lepote," je še dodal.

"Ukinitev založbe bi bila za duha naroda velik korak nazaj v zaplankanost in provincialnost." (Vinko Möderndorfer)

Soustanovitelj zbirke pred več kot 30 leti Andrej Blatnik je dopolnil, da je bil Aleph ena od prvih tako od kapitala kot od politike sorazmerno neodvisnih knjižnih zbirk v Sloveniji. "Pomenljivo je, da ga preurejanje slovenskega založniškega polja dejansko ukinja," je zapisal.

Peticijo za ubranitev Alepha kot osrednje slovenske pesniške knjižne zbirke lahko podpišete na tej spletni povezavi.