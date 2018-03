Kaj sporočajo sodobni dokumentarci?

Jubilejna izdaja Festivala dokumentarnega filma bo ponudila raznovrsten vpogled v dogajanje in produkcijo sodobnega dokumentarca, ki z aktualno obravnavo družbenih in političnih problemov posega v vse pore življenja

O očetih in sinovih

Na različnih prizoriščih v Ljubljani (Cankarjev dom, Slovenska kinoteka, Kinodvor) bo od 14. do 21. marca potekal Festival dokumentarnega filma, ki letos praznuje 20. letnico. Sprva se je odvijal v okviru sekcije na festivalu Liffe, po letu 1998 pa je v Cankarjevem domu zaživel kot samostojen festival, ki se je širil, nadgrajeval in razvijal. Festival ponuja raznovrsten vpogled v dogajanje in produkcijo sodobnega dokumentarca, ki z aktualno obravnavo družbenih in političnih problemov posega v vse pore življenja.

V tekmovalnem programu na temo človekovih pravic se bo pet filmov potegovalo za nagrado, ki jo podeljuje Amnesty International Slovenija. Zmagovalni film bo tudi tokrat izbrala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo: Dejan Babosek (slovenski režiser, scenarist in producent), Bill Shipsey (aktivist za človekove pravice, umetniški producent, odvetnik in ustanovitelj Art for Amnesty) in Ula Furlan (TV novinarka, igralka, spletna kolumnistka).

V tekmovalnem sklopu, ki odstira probleme sodobnega sveta, bodo na ogled filmi: Debatni krožek avstrijskega režiserja Bernharda Braunsteina, ki se odvija v knjižnici znamenitega pariškega kulturnega centra Georgesa Pompidouja, kjer se vsak teden srečujejo ljudje vseh narodnosti, ras in veroizpovedi, da bi se naučili francoščine; romunski film Mrtvi narod, v katerem Radu Jude dokumentira vlogo romunskega ljudstva v vsesplošnem preganjanju Judov od sredine 30. let do konca 2. svetovne vojne; koprodukcijski film O očetih in sinovih v režiji Talala Derkija o indoktriniranju najmlajših za džihad, ki ga je režiser posnel pod krinkofilmskega poročevalca in simpatizerja islamske države; nizozemski film Tujec v paradižu Guida Hendrikxa, ki aktualno evropsko priseljensko politiko popelje v polje poltičnega teatra; francosko-izraelska koprodukcija Zahodno od reke Jordan izraelskega režiserja Amosa Gitaia, ki se je po več kot tridesetih letih s kamero vrnil na Zahodni breg, kjer je leta 1982 že posnel kontroverzni dokumentarec Field Diary.

zaow0_e9loE

V sekciji aktualni, družbeno kritični bodo med drugim prikazali otvoritveni film Druga stran vsega srbske režiserke Mire Turajlić o starem meščanskem stanovanju v Beogradu, ki je bilo po 2. svetovni vojni rezdeljeno na dva dela; Morje morje, ki obravnava večne teme ameriško-mehiških odnosov; Družba zastonj kosil o znova popularnih predlogih za uveljavitev univerzalnega temeljnega dohodka.

eytUJ7YNAeU

Sekcija Miti, ikone in mediji bo med drugim ponudila filma Ex Libris: Newyorška javna knjižnica na meji med javnim in zasebnim kapitalom, pod drobnogledom Fredericka Wisemana spregovori o Ameriki, ki nam je v času medijskega kričaštva in "kulture všečkov" največkrat prikrita in irski film Najbolj oddaljen (r. Emer Reynolds) o sondah Voyager I in II, ki ju je Nasa poslala v vesolje leta 1977.

YzKrlOFZBD8

Retrospektiva bo posvečena vodilni latvijski sodobni dokumentaristki Laili Pakalnina, ki obsega celotno njeno ustvarjalno obdobje, od prvega, še študentskega filma Perilo (1991), do pravkar končanega Živjo, konj (2017). Njeni filmi temeljijo na strogih notranjih pravilih (statična kamera, stilizirano in pomenljivo kadriranje), glavni poudarek v filmu pa ni namenjen besedam, temveč atmosferi, gesti in ustvarjalni uporabi zvoka.

V sekciji Intimni in globalni portreti bodo predvajali satirični dokumentarec Sladki nič v režiji Borisa Mitića na temo "niča," ki ga režiser poveže s humanistično klasiko Hvalnica norosti, portret Maje Weiss My Way 50-med iskanim in najdenim svetom ter portret Petra Braatza Peter vs. Harry v režiji Ide Weiss.

V spremljevalnem programu bodo pripravili okroglo mizo z naslovom Ženske v filmskem sektorju: vprašanje spola, predavanje producentke Kristine Pervile Andersson in izvršne urednice dokumentarne produkcije HBO Europe Skrivnosti uspešnega dokumentarnega filma, seminar za mlade Nori na dokumentrani film ter razstavo fotografij Desetletje dokumentarcev v Kinodvoru.

Več si lahko preberete v članku Marcela Štefančiča jr., ki pravi, da bo festival pokazal, da obstajajo hujše reči od Udbe.