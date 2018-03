Izak Košir | foto: Uroš Abram

Paul Ickovic: V iskanju popolne fotografije

Zakaj si je newyorški fotograf, čigar dela krasijo stene številnih pomembnih svetovnih galerij in domove hollywoodskih zvezdnikov, novi dom našel v Ljubljani?

Paul Ickovic v svojem še neobnovljenem stanovanju na Križevniški ulici v Ljubljani

Tudi če bi želel, tega članka ne bi mogel začeti pisati na začetku, saj sem v zgodbo nepričakovano vstopil šele nekje proti koncu. Oziroma če želite, na začetku nekega novega poglavja. Ameriški fotograf Paul Ickovic je sredi lanskega leta, na jesen življenja (rodil se je 16. marca 1944, to pomeni, da na dan izida tokratne številke Mladine praznuje 74. rojstni dan!), postal moj sosed. Celo tisti najbližji, to pomeni, da njegova vhodna vrata zagledam takoj, ko odprem svoja. In prav zaradi vrat sva se tudi spoznala. Nekega dne sem s hodnika zaslišal vpitje: »Help!« Nekdo je v angleščini klical na pomoč in trkal po vratih.