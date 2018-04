Moški se igrajo

Dokumentarni esej, ki nas popelje na potovanje skozi Slovenijo, Hrvaško, Italijo in Turčijo ter prikazuje moške vseh generacij, ki se tako kot njihovi predniki, družijo ob igrah

Od 10. aprila dalje bo v Kinodvoru na ogled film Playing Men v režiji Matjaža Ivanišina. Esejistični dokumentarec o moških in igri je na 20. Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljši dokumentarni film, na festivalu v Marseillu pa nagrado Georgesa de Beauregarda.

Dokumentarni esej nas popelje na potovanje skozi Slovenijo, Hrvaško, Italijo in Turčijo ter prikazuje moške vseh generacij, ki se tako kot njihovi predniki, družijo ob igrah. Med snemanjem filma zapade režiser v globoko ustvarjalno krizo in kamero obrne proti sebi. V obdobju, ki sledi, začne vso svojo okolico doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz nedokončanega projekta se pomešajo v odo o absurdnosti geste.

"V filmu Playing Men sem se ukvarjal z igro ali bolje – s svojo fascinacijo nad igro v najširšem pomenu te besede. In z atmosfero, ustvarjeno med moškimi, ki določeno igro igrajo. Bolj kot pravila igre so me fascinirali ekspresivni obrazi igralcev, njihove roke, prsti, melodika kričanja, ritem, tekmovalnost, skratka tisto skoraj mitološko, kar je onkraj pravil igre. Že od vsega začetka me je fascinirala tudi beseda igrati in vsi konteksti, v katerih jo lahko uporabljamo. Se pravi: da se nekdo igra, ali pa igra vlogo v gledališču ali na filmu, ali da igra glasbeni inštrument, ali da se kdo le igra s kom, da ne misli povsem zares … Vse skupaj je tako predstavljalo moje izhodišče za film: moški, ki se igrajo, in hkrati moški, ki igrajo vloge moških," pravi režiser.

oIMbM6AxjUc

Film se je uvrstil tudi v uradni program srednjemetražnih filmov na 47. filmskem festivalu v Rotterdamu, kjer so o njem zapisali: "V času, ko so se moški po vsem svetu znašli v navzkrižnem ognju, ta neubranljivi film poskrbi za sapico svežega vetra. Govori o igrah, o lepoti iger in o moških, ki te igre igrajo. Opazujemo jih, kako se jih lotevajo z mešanico smrtne resnosti in lahkotnega užitka nekje ob mediteranskem morju. V času, ki je naš ali pa tudi ne. Rokoborba, kotaljenje sira po vaških ulicah in bliskovito recitiranje pravih števil so skrajno pomembne dejavnosti. Režiser Matjaž Ivanišin, vse to snema z resnostjo in lahkotnostjo – dokler ne trči ob ustvarjalno blokado. Rekonstrukcija športnega dogodka iz nedavne zgodovine, osupljive zmage Hrvata Gorana Ivaniševića v Wimbledonu leta 2001, spravi njegov projekt spet v tek. To je način, kako je treba igrati, zmagati in slaviti."

Matjaž Ivanišin je diplomiral iz filmske in televizijske režije na AGRFT. Njegov dokumentarni film Karpopotnik je bil leta 2013 v Portorožu nagrajen z vesno za najboljši scenarij, mednarodno premiero pa je doživel na festivalu v Rotterdamu. V Kinodvoru smo si lahko ogledali tudi njegov srednjemetražec Hiške (2014, v sorežiji z Darkom Sinkom) in celovečerni dokumentarni film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, za katerega je skupaj z Rajkom Grlićem prejel vesno za posebne dosežke na lanskem Festivalu Slovenskega filma. V letošnjem letu bo pričel s snemanjem igranega celovečerca z naslovom Zadušnica, ki nastaja pod okriljem produkcijske hiše Staragara.

Več o režiserju Matjažu Ivanišinu si lahko preberete v portretu Marjana Horvata