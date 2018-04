Nina Mršnik: Moja metoda je sprejemanje napak

Oblikovalka, ki soustvarja pohištvo iz odpadkov in sooživlja pozabljeno tradicijo ročnega tkanja preprog, najbolj pa jo poznamo po portretih

Oblikovalka in ilustratorka Nina Mršnik ob portretu svojega dedka (akril na lesu)

© Borut Krajnc

Ker je Nina Mršnik predvsem oblikovalka, je morda malce krivično, da jo zadnja leta najbolj poznamo kot risarko portretov. A njeni portreti, sploh tisti, na katerih je upodobila znane osebnosti, so postali tako zelo priljubljeni, da krasijo številna stanovanja po Sloveniji in zunaj naših meja. Verjetno tudi zato, ker so njeni portretiranci, od filozofa Slavoja Žižka do papeža Frančiška, od nekdanjega jugoslovanskega voditelja Tita do izumitelja Nikole Tesle, vsi po vrsti takšni, da znajo iz opazovalca izvabiti vsaj droben nasmešek. Hecni so, humorni, kot nekakšne karikature, čeprav nenamerno.