REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Channel Zero prihaja Tom Lea, dolgoletni akter na londonski glasbeni sceni, ki bo z DJ setom predstavil svojo založbo Local Action, poleg njega pa bodo nastopili še vsi člani rezidenčne ekipe Tigerbalm (DVS, Freeverse, VJ 5237) ter gostujoči DJ DVMIR. V K4 pa bosta nastopila francoski DJ Etienne (soustanovitelj založbe Sequalog) in švicarski DJ Walid Barbir (predstavnik züriške založbe in kolektiva Les Points).

Tom Lea

Petek, 20. april

(20.30): Osmo/za Ljubljana: friformAV (Hunjoo Jung/elektronika, glas, Lina Rica/video v živo)

fb2ax2UBHlE

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Maša)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: 420 Psy Fly (Agent Mushroom, Matias Chrepz, Sun Wu-Kong, Chem Trailers, Soundtrigger, Rakkaani, Marco De Kongo)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Refresh! w/ Local Action (Tom Lea/VB, DVMIR, Freeverse, DVS; VJ: 5237)

m4mCybHGXLI

(23.00): K4 Ljubljana: Phi w/Etienne & Walid (Etienne, Walid, Evano, Vid Vai, Roiss, Nikolaj, Kosta, Amolab; VJ: Kfsh)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Maj)

Sobota, 21. april

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Veliki floor: Christian Kroupa, Alex Ranerro, Evident. Mali floor: Moare, Ian F. VJ: 5237)

uo3BOhDDUZI

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies Season Closing (DJ Shift, Alex Donati, Devious)

quB6mH5G7sc