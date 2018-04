Literatura in film

1945

V Ljubljani in 15-ih partnerskih mestih bo od 18. do 22. aprila potekal vseslovenski literarni festival 23. Slovenski dnevi knjige, ki bodo letos prepletli literaturo in film. Osrednja lokacija festivala in knjižnega sejma bo tokrat v Atriju Pošte Slovenije, kjer se bo zvrstila široka paleta dogodkov, okroglih miz in pogovorov. Filmske projekcije najodmevnejših domačih filmov, posnetih po literarnih predlogah, se bodo odvijale v kinu Komuna in Kinoteka.

Bogat nabor dogodkov za odrasle bo dopolnjeval tudi program za otroke in mladino. Poleg najvidnejših domačih literarnih in filmskih ustvarjalcev bo osrednji gost festivala znameniti madžarski režiser Ferenc Török, ki se mu bo pri pogovoru po projekciji nagrajenega filma 1945 pridružil še avtor literarne predloge, Gabor T. Szántó. Dogajanje je postavljeno v ruralno madžarsko okolje po drugi svetovni vojni. Osrednja protagonista sta sin in oče judovske veroizpovedi, njun prihod pa zmoti poroko. S skrivnostnimi lesenimi skrinjami, ki jih prenašata od železniške postaje skozi naselje, vzbudita pozornost lokalnega prebivalstva.

Društvo slovenskih literarnih kritikov bo sedmič zapored podelilo nagrado Kritiško sito za najboljšo knjigo minulega leta po mnenju slovenskih literarnih kritikov, tudi letos pa se bodo predstavili nominiranci Urške 2017. Festival ima že več kot 40-letno tradicijo, že sedemnajsto leto zapored pa bo potekal v Slovenj Gradcu z imenom Festival mlade literature Urška; organizatorja sta JSKD in revija Mentor. Pripravili bodo tudi scenaristično delavnico za mlade pod vodstvom režiserja Miha Hočevarja in pisatelja Matjaža Pikala, na kateri bodo spoznavali osnove, zakonitosti in tehnike dveh različnih medijev, literature in filma, obenem pa se preizkusili v snovanju scenarija po literarni predlogi.

