Odraščanje v romski skupnosti

Film, postavljen na italijanski jug in posnet s člani romske družine, pripoveduje avtentično zgodbo o fantu, za katerega vstop v svet odraslih ni zgolj stvar preživetja

Od 25. aprila dalje bo v Kinodvoru na ogled film V Ciambri, ki prikazuje odraščanje v romski skupnosti na jugu Italije. Film je rezultat dolgotrajnega proučevanja življenja v etnično mešanem okolju, v katerem režiser Jonas Carpignano pogumno odstira pogled v svet, običajno skrit našim očem.

Pio Amato, ki živi v Ciambri, majhni romski skupnosti v Kalabriji, si želi čim prej odrasti. Pri štirinajstih letih pogumno popiva in kadi ter na vsakem koraku sledi starejšemu bratu Cosimu, od katerega se postopoma uči, kako preživeti in se čim bolje znajti na ulici. Ko Cosima in očeta nekega dne aretirajo, Pio dobi priložnost, da poskrbi za družino in prevzame bratov položaj ter dokaže, da je vsaj tako dober kot on. Žal ne gre po načrtih in nepričakovani dogodki od njega zahtevajo odgovornost in odločitve, na katere še ni pripravljen …

"Družino Amato sem prvič srečal leta 2011, ko je bil ukraden moj fiat panda, poln filmske opreme. Bili smo v Gioia Tauru, kjer smo ravno snemali kratki film A Chjàna. Ko v Gioia Tauru izgine avto, je prva stvar, ki jo narediš, da ‘greš k ciganom’. Takrat sem prvič videl Ciambro. V trenutku sem se zaljubil v ta kraj, v njegovo energijo … Tri dni smo morali čakati, da smo dobili avto nazaj. Piev dedek (na njem temelji lik nona Emiliana) je namreč ravno umrl in družina se pred pogrebom nikakor ni hotela pogajati za odkupnino. Pogrebna ceremonija je name očitno naredila močan vtis, saj sem se jo pet let kasneje odločil vključiti v film. Pravzaprav me je vse dogajanje tako prevzelo, da sem kmalu zatem napisal prvi osnutek za film V Ciambri. Veliko časa sem se ukvarjal s prebijanjem zidu med nastopajočimi in sabo. Nisem skušal graditi "profesionalnega odnosa". Med nami je vladalo vzdušje domačnosti in zaupanja – in mislim, da so bili zato zame pripravljeni narediti, kar sem jih prosil.

Moji filmi niso "objektivni", a tudi ne zagovarjajo neke specifične ideje. V njih gre predvsem za raziskovanje likov, ki se znajdejo v konfliktnih in protislovnih situacijah ter se skušajo z njimi spopasti po svojih najboljših močeh. Film V Ciambri se sicer dotakne tem, kot so medrasna razmerja, revščina, stereotipi in zločin, vendar gre predvsem za zgodbo o Piu; o tem, kdo je in kdo bi utegnil postati. Nisem želel narediti preveč poučnega filma in z njim poskušati spremeniti politiko v Italiji. Meni je dovolj, če ljudje prenehajo gledati nanje kot na skupino migrantov ali priseljencev ter začnejo o njih razmišljati kot o posameznikih. Bolj ko se identificiramo in vidimo delček sebe v njihovi izkušnji, več sočutja imamo. Mislim, da to pomaga popraviti položaj", je povedal režiser.

Jonas Carpignano se je rodil leta 1984 v New Yorku in otroštvo preživel med Rimom in New Yorkom. Njegov prvi celovečerec Mediterranea (2015) je bil premierno prikazan v sekciji Teden kritike na festivalu v Cannesu, kjer je prejel nagrado National Board of Review za najboljši prvenec. Leta 2014 je posnel kratki film V Ciambri, iz katerega je leta 2017 nastal istoimenski celovečerec.

tmK8WeUboqo