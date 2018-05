Manca G. Renko | foto: Uroš Abram

Ena lepa pizdarija: Guapo gang

Kdo stoji za hitoma Slađana in Cypher, komadoma iz Slovenije, ki sta velika hita v beograjskih klubih

Prvi je prišel 50 Franks (Peter Frankl). Od človeka v črni majici priljubljene nemške modne znamke in jopi nemškega proizvajalca avtomobilov, ki mimogrede pove, da se je ravno dobro vrnil iz Nemčije, ne pričakuješ nič drugega kot točnost. Stali smo na Navju, nad kostmi očetov naroda, ter s profesionalno mirnostjo čakali, kdaj se bodo prikazali drugi. In koliko jih bo. Naslednji je bil Benjamin Krnetić, ki je prevzel vlogo organizatorja srečanja in se je zaradi zamude zdel nekoliko nervozen. Minilo je pol ure in odprla so se vrata na levi in desni, Zhopovi (Čopovi) grobnici pa se je približevalo še pet ljudi: ZaHan$olo (Žiga Radulj), Miha Mih (Miha Jakoljević) in Mili Khumara (Filip Đurić) so prišli opremljeni z jedačo, pijačo in džojntom, Juca Bonaca in Dino (Dino Nuhanović) pa sta prišla praznih rok in s sporočilom, da sta zadnja.