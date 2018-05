Drugačna podoba mesta

Ljubljana bo med 11. majem in 16. junijem ponovno zaživela v soju številnih svetlobnih postavitev, ki bodo razsvetlile mestno središče

Kurt Laurenz Theinert

V Ljubljani bo od 11. maja do 16. junija potekal 12. mednarodni festival Svetlobna gverila, ki se posveča produkciji in predstavitvi del sodobne vizualne in novomedijske umetnosti, katerih osnovno izrazno sredstvo je medij svetlobe. Festival bo tudi letos ponudil številne svetlobne instalacije, objekte in projekcije, ki bodo na ogled na ljubljanskih ulicah in trgih ter na dveh galerijskih postavitvah. Tema letošnjega festivala so barve, ki so neločljiv, celo opredeljujoč del svetlobe in s tem vsega kar zmoremo videti -hkrati pa gre le za majhne razlike v frekvencah valovanja vidnega spektra svetlobe, ki jih naše oči in možgani pretvorijo v občutek tistega, čemur pravimo barva.

Na letošnjem festivalu raziskujejo vlogo in pomen barv v kontekstu sodobne umetnosti. Številni umetniki, ki se predstavljajo na festivalu, se poigravajo z njihovo simboliko, a tudi z njihovimi fizikalnimi oziroma optičnimi lastnostmi, kjer lahko z različnimi manipulacijami in posegi dosegamo svojevrstne barvne učinke. Barve so pomemben element tako v umetnosti kot tudi v vsakdanjem življenju, saj vplivajo na človekovo percepcijo sveta kot tudi na njegova čustvena stanja. Na festivalu predstavljeni projekti tako tematizirajo različne vidike barv in se podajajo v igriva raziskovanja barvnih učinkov, s čimer ustvarjajo presunljive in estetsko dovršene ambientalne kompozicije.

Odprtje festivala bo 11. maja ob 21.30 v Galeriji Vžigalica, kjer bo na ogled skupinska razstava tujih in domačih avtorjev. Japonska umetnica Yoko Seyama bo predstavila dva projekta. Melodične točke 14 – barva je gibljiva skulptura, katere osrednji element tvori več manjših steklenih barvnih diskov; njihovo gibanje ustvarja abstraktno koreografijo, pospremljeno s kompozicijo skladatelja Dirka Haubricha. Ambientalna poslastica Saiyah #2 preobraža galerijo v geometrično barvno krajino, ustvarjeno s pomočjo večjih steklenih plošč in zrcal. Niz treh objektov z naslovom Barvni krogi, pod katere se podpisujeta Aleksandra Stratimirović in Athanassios Danilof, je zasnovan kot vizualni instrument, ki skuša s pomočjo barvnih aranžmajev gledalca popeljati h karseda neposredni izkušnji svetlobe in barve. Triptih ustvarja minimalistično intimno okolje, ki na gledalca učinkuje s svojo kromatičnostjo. Osrednji gradnik projekta Boštjana Čadeža je običajni DLP (Digital Light Processing) videoprojektor, katerega žarek je umetnik podvrgel visokofrekvenčni rotaciji, s čimer je digitalno podobo razpršil po prostoru. Pred gledalcem se tako izriše barvna struktura, ki pomeni popolno izničenje vizualne koherence prvotne podobe.

Yoko Seyama

Na dan odprtja bodo v bližnji okolici potekali številni dogodki. Na Trgu francoske revolucije bo na ogled projekt nemškega umetnika Kurta Laurenza Theinerta, ki temelji na izzivanju in preseganju ustaljenega doživljanja barv. Vrt ob Križevniški cerkvi bo prizorišče projekta GSO: čudovito zeleno obilje, francosko-grškega tandema (Maro Avrabou in Dimitri Xenakis), ki sta s pomočjo recikliranih kosov plastike izdelala serijo svetlobnih objektov, ki spominjajo na glave solate oziroma zelja. V Križankah se bo predstavila Srednja šola za oblikovanje in fotografijo pod vodstvom mentorja Damjana Kracine, na fasadi ZRC SAZU bo na ogled interaktivni svetlobno-glasbeni projekt Marka Batiste Barve v gibanju, ki udeležencu omogoča, da s pomočjo senzorjev in kontrolerjev na igriv način ustvarja svojevrstno zvočno in vizualno okolje, Novi trg pa bo zasedel kolektiv A:Part z interaktivnim svetlobnim kubusom iz zavrženih računalniških komponent, vezij in drugih električnih naprav. V Soteski bo predstavljen projekt Mateja Bizovičarja Ribogunci, pri katerem je umetnik kot simbol beguncev uporabil pisano jato rib, ki s svojo prostostjo in možnostjo prehajanja po svetovnih morjih predstavljajo njihovo nasprotje, v Parku Zvezda pa instalacija turškega umetnika Bilala Yilmaza Metulj, interaktivna gibljiva in zvočna skulptura metulja, katerega gibanje, zvočna in barvna podoba so odvisni od publike v njeni neposredni bližini.

Matej Bizovičar

Festival ima tudi letos dvodelno zasnovo: poleg odprtja festivala v galeriji Vžigalica in njeni okolici, se še en sklop festivalskih dogodkov že drugič zapored obeta tudi v Palači Cukrarna. Poleg festivalskih dogodkov na Poletno muzejsko noč (16. 6.) letos s posebnim programom obeležujejo tudi prvi Mednarodni dan svetlobe (16. 5.). Tudi tokrat so se povezali z več ljubljanskimi izobraževalnimi ustanovami, ter številnimi posamezniki, partnerji in koproducenti; ob tem bodo v sklopu Laboratorija Svetlobne gverile pripravili tudi program delavnic. Eden izmed ciljev festivala je ustvarjati drugačno podobo mesta – tokrat ga bodo odeli v živahne barve in ponovno ustvarili vzburljivo umetniško manifestacijo, s katero bodo razgibali domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane.

