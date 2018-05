Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo retrospektivno razstavo oblikovalke Ljubice Čehovin-Sune, ki bo na ogled v Galeriji Kresija in Plečnikovi hiši, premiero Verdijeve opere Macbeth v režiji Jerneja Lorencija, 23. mednarodni festival Jazz Cerkno, na katerem se bo zvrstilo deset koncertov domačih in tujih zasedb, gledališko-glasbeno parodijo Improvizija, premiero muzikala Titanik, ki je nastal po knjižni predlogi Petra Stona ter na glasbo in libreto priznanega skladatelja Mauryja Yestona ter razstavo grafik Marca Chagalla.

Četrtek, 17. maj

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli retrospektivno razstavo Ljubice Čehovin-Sune z naslovom Kako narisati mesto?, ki v svojih projektih nenehno odpira vprašanja kulturne in naravne dediščine, vrednot, patriotizma in identitete. Razstava bo na ogled v dveh razstavnih prostorih. V Galeriji Kresija bo predstavljen celosten pregled oblikovalkinega opusa, od prvih projektov v Beogradu do spominkov mesta Ljubljana in zastave Evrope. V Plečnikovi hiši pa bo prikazan razvoj in najnovejša linija izdelkov projekta Zajtrk s Plečnikom. Kustosinja projekta: Maja Vardjan (MAO)

© Andrej Peunik/MGML

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera opere Macbeth skladatelja Giuseppa Verdija, ki je prežeta s temami o svobodi in tiraniji. Skladatelj je v Shakespearovi dramski predlogi našel še številne druge zanimive teme, kot sta usoda in svobodna človekova volja. Med drugim pa je zastavil tudi vprašanja o tem, ali je vera v nadnaravno samo izgovor za človekovo slo po oblasti, številne dileme pa, podobno kot veliki dramatik, pustil odprte posameznikovi interpretaciji. Libreto: Francesco Maria Piave, Andrea Maffei po po Macbethu W. Shakespeara, glasbeni vodja in dirigent: Jaroslav Kyzlink, režiser: Jernej Lorenci

© Darja Štravs Tisu

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru serialke Level 13 nastopila danska zasedba Get Your Gun, ki bo predstavila zadnji album Doubt Is My Rope Back To You. Kot gostja bo nastopila klaviaturistka Muzikačaka (Sara Korošec).

QMZ9nOi4PrA

Od 17. do 19. maja bo v Cerknem potekal 23. mednarodni festival Jazz Cerkno, na katerem bodo nastopili: Orchester 33 1/3 (gostji: Irena Tomažin in Ana Kravanja), Cene Resnik Free Stellar Trio & Rob Mazurek, Franz Kafka Ensemble (17. 5.), Kaze, Kaučič / Parker / Léandre / Fernández, Chicago / London Underground (18. 5.), Satoko Fujii - solo, Igor Lumpert & Innertextures, Roots Magic (19. 5.).

YTCsfcziloQ

M3A7qiI8DlI

Petek, 18. maj

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Redko nedolžno, nikoli preprosto, ki se z različnih vidikov loteva negotovosti in dvoumnosti. Izhodišče projekta predstavlja pogled na navadne in znane stvari z novimi očmi. Razstava predstavlja štiri mlade fotografe, ki so sodelovali v prvi fazi mednarodnega programa izmenjave in mentorstva Parallel – Evropske platforme za fotografijo. Razstava prikazuje njihova najnovejša dela, nastala v letu 2018. Sodelujejo: Joséphine Desmenez (Francija), Philipp Meuser (Nemčija), Livia Sperandio (Italija), Nita Vera (Finska). Kustosinja razstave: Maria Faarinen (Finska)

Joséphine Desmenez, Izpolnjeni, 2018

V Galeriji-Muzeju Lendava bodo ob 19.00 odprli razstavo ruskega umetnika Marca Chagalla z naslovom Stvarjenje in Biblija. V svojem obsežnem in raznolikem opusu, ki obsega tako slike, risbe in grafike kot tudi vitraže, tapiserije, poslikave sten in keramike, je mojstrsko upodobil svoj edinstveni, intimni, z domišljijo in čarobnostjo prežet umetniški svet in preko njega tematiziral večna, občečloveška vprašanja. Razstava 135 del iz zbirke zasebnega zbiratelja Richarda H. Mayerja ponuja vpogled v vrhunce Chagallovega grafičnega opusa. Osrednja pozornost je posvečena barvnim litografijam, ki so nastale kot ilustracije k Bibliji po umetnikovem potovanju v Egipt, Palestino in Sirijo leta 1931, kjer je doživel kraje, o katerih je prej le slišal in sanjal. Tja se je vrnil še nekajkrat, prvi obisk Svete dežele pa je vselej opisoval kot enega od prelomnih dogodkov v svojem življenju, ko je ob Bibliji našel tudi samega sebe.

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera muzikala Titanik, ki je nastal po knjižni predlogi Petra Stona ter na glasbo in libreto priznanega skladatelja Mauryja Yestona. Sodobno glasbeno-scensko delo je navdihnila ena izmed največjih pomorskih katastrof v moderni zgodovini – potop prekooceanskega parnika Titanik, ki je obveljal za pravega giganta tehnološkega napredka še pred svojim izplutjem 10. aprila 1912 iz pristanišča Southampton. Nečimrnost tehnologije in civilizacijska megalomanskost sta kmalu po izplutju "nepotopljivega" Titanika, kot so ga predstavljali tedanji mediji, usodno zaznamovali življenje 1.503 ljudi, ki nepričakovanega potopa niso preživeli, za mnoge med preživelimi pa je bilo to zadnje pomorsko popotovanje, saj jih je katastrofalni dogodek (pristanek v ledenomrzli vodi severnega Atlantika) zaznamoval za vse življenje. Režija: Stanislav Moša

© Tiberiu Marta

V Hali Tivoli Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Russell Peters, eden največjih svetovnih stand up komikov, ki se bo na svojem prvem nastopu v Sloveniji predstavil z najnovejšim šovom Deported.

INNQ8jRbMfY

Sobota, 19. maj

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 na ogled Improvizija, gledališko-glasbena parodija blišča in bede, kot jo pooseblja Evrovizija. Besedilo in glasba sta prepuščena spontanemu navdihu, naslove popevk določi občinstvo, improvizatorji pa se morajo spopasti tudi z različnimi gledališkimi izzivi. Za naslov zmagovalne impro popevke večera se bo potegovalo devet izvajalcev, ki jo s "televotingom" izberejo aktivno udeleženi obiskovalci. Prireditev bosta vodila Sašo Stare in Urška Mlakar.

Improvizija 2012

© Maj Pavček

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Jazz v Narodnem domu nastopil belgijski kolektiv Dans Dans. V njihovi glasbi odzvanja psihedelični blues, garažni rock in post-rock.

zgGJs_MmcP0