Gostovanje Pedagoške fakultete na Kitajskem

Črtomir Frelih: Smrt ni greh (2016)

Med 18. in 30. majem se bo v Galeriji "1895 Nantong Cultural and Creative Industry Park" (razstavni prostor št. 1) z dvema razstavama predstavila Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Na prvi razstavi bodo na ogled dela študentk in študentov Oddelka za likovno pedagogiko, na drugi pa se bo predstavil redni prof. Črtomir Frelih.

Prva razstava je nastala pod mentorskim vodstvom doc. Andreja Brumna Čopa, doc. Anje Jerčič Jakob, doc. Huiqin Wang in doc. Zore Stančič. Gre za dela na papirju, s področja slikanja in risanja, ki odražajo študijski program in likovno raziskovalne usmeritve Oddelka za likovno pedagogiko. Na drugi razstavi se z izborom grafik iz zadnjih treh let predstavlja redni prof. Črtomir Frelih, predstojnik Oddelka za likovno pedagogiko.

Razstavi sta nastali na povabilo Univerze v Nantongu, s katero je Pedagoška fakulteta začela tesneje sodelovati leta 2016. Gre za vračilo obiska kitajskim študentom in profesorjem, ki jih je Pedagoška fakulteta v svojih prostorih gostila lani junija v okviru Poletne šole Show the youth (Izrazimo mladost). Ob otvoritvi bosta na Univerzi v Nantongu predavala nekdanji in aktualni dekan UL PEF, izr. prof. dr. Janez Krek in izr. prof. dr. Janez Vogrinc, izšla pa bosta tudi kataloga v angleškem in kitajskem jeziku.