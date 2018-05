Politična kariera kontroverznega ameriškega predsednika

Na rednem sporedu kinematografov bo od 17. maja dalje na ogled drama LBJ v režiji Roba Reinerja, v kateri spremljamo kontroverznega ameriškega predsednika Lyndona Johnsona ter njegove izjemne pogajalske spretnosti kot tudi osebne negotovosti. Po režiserjevih besedah je bil LBJ poleg Roosevelta verjetno najuspešnejši domači zakonodajni predsednik vseh časov; če ne bi bilo zadeve z Vietnamom, bi se v zgodovino zagotovo vpisal kot eden največjih ameriških predsednikov sploh. Film osvetljuje njegovo politično kariero v zgodnjih šestdesetih ter njegove pogosto spregledane dosežke, predvsem zgodovinski zakon o državljanskih pravicah.

Potem, ko je vplivni teksaški senator Lyndon Baines Johnson leta 1960 izgubil boj za predsedniško kandidaturo demokratske stranke proti mlademu in karizmatičnemu senatorju Johnu F. Kennedyju, je sprejel ponudbo mlajšega tekmeca in se mu pridružil kot podpredsedniški kandidat. Po izvolitvi se je Johnson, kljub bogatim zakonodajnim in političnim izkušnjam, kot podpredsednik znašel na stranskem tiru.

To se je spremenilo 22. novembra 1963, ko Kennedy umre v atentatu in LBJ s svojo predano ženo Lady Bird ter Jackie Kennedy ob sebi, priseže kot šestintrideseti predsednik Združenih držav Amerike. Medtem ko so Američani žalovali, se je moral prvi južnjaški predsednik po skoraj sto letih soočiti z globoko razklano deželo, razdeljeno na sever in jug, demokrate in republikance, temnopolte in belce ter se pomeriti s svojim dolgoletnim nasprotnikom, pravosodnim ministrom Bobbyjem Kennedyjem in nekdanjim mentorjem, senatorjem iz Georgie Richardom Russllom, da bi mu uspelo počastiti spomin na JFK-ja s sprejetjem zgodovinskega Zakona o državljanskih pravicah iz leta 1964.

Rob Reiner, ki je znan tudi kot igralec in politični aktivist, je posnel nekaj najbolj priljubljenih in vplivnih filmov zadnjih treh desetletij, med njimi rokumentarec To je Spinal Tap (1984), zgodbo o odraščanju Ostani z menoj (1986), pravljico Princesa nevesta (1987), romantično komedijo Ko je Harry srečal Sally (1989), triler Misery (1990), sodno dramo Zadnji dobri možje (1992) in romantično dramo Ameriški predsednik (1995). Znan je tudi kot igralec in politični aktivist.

