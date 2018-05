Od klasike do sodobne glasbe

Festival klasične in sodobne glasbe v Novem mestu bo poleg krstnih izvedb slovenskih avtorjev, ki pišejo za godala, ponudil tudi sodobne klasične kitarske stvaritve v izvedbi Dublin Guitar Quartet ter glasbo romunskega skladatelja Georga Enescuja, ki jo bo predstavil Balanescu Quartet.

Dublin Quitar Quartet

Na različnih prizoriščih v Novem mestu bo med 21. in 26. majem potekal 4. festival klasične in sodobne glasbe Sem glasba, sem mesto (SGSM), ki bo tudi letos ponudil pester glasbeni program - od klasičnih zvokov minulih stoletij - do sodobnih stvaritev. Posebnost festivala je mednarodno pevsko tekmovanje za mlade pevce in pevke do 32 let, ki bo tokrat doživelo drugo ponovitev.

Prvi dan festivala (21. maja) bo v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja nastopil Dublin Quitar Quartet, edinstven klasični kitarski kvartet, ki se posveča sodobni glasbi. Vse od ustanovitve leta 2001 na Dublinskem konservatoriju za glasbo in dramo izvaja nova kitarska dela in prireja sodobne mojstrovine, ki izvirno niso del repertoarja za klasično kitaro. So redni gostje najbolj prestižnih mednarodnih komornih odrov, kot sta londonski Wigmore Hall in newyorški Lincoln Centre. Na prvem nastopu v Sloveniji bodo predstavili dela irskega kitarista Davea Flynna, estonskega skladatelja Urmasa Sisaska, Rusa Nikite Koškina in ameriških avtorjev Philipa Glassa, Williama Kanengiserja, Marca Mellitsa, Brycea Dessnerja in Rachel Grimes.

TbG16tiC2E8

V sredo, 23. maja se bo v Muzejskih vrtovih predstavil Balanescu Quartet, ki ga je leta 1987 ustanovil romunski skladatelj, violinist in vizualni umetnik Alexander Balanescu, ki je s svojimi vizionarskimi odmiki k različnim glasbenim praksam na novo definiral vlogo godalnega kvarteta znotraj njegovih klasičnih okvirjev. Tokrat bo premierno predstavil najnovejši projekt z na novo nastajajoče plošče balAEnescu, ki je svojevrsten hommage življenju in delu skladatelja, violinista, pianista in dirigenta Georgea Enescuja (1881–1955), enega najpomembnejših romunskih glasbenih umetnikov 20. stoletja. Na programu bo med drugim tudi Enescujeva znamenita Romunska rapsodija št. 1, ki jo je Balanescu priredil za godalni kvartet.

7WQOeZRLVI4

V petek, 25. maja bo v Hiši kulinarike sledila Noč slovenskih skladateljev, na kateri se predstavljajo člani in članice Društva slovenskih skladateljev. Na tokratnem koncertu boste lahko prisluhnili skladbam – novostim slovenskih skladateljev za godala. Festival se bo zaključil 26. maja, ko bodo v Atriju Knjižnice Mirana Jarca nastopili nagrajenci 2. mednarodnega pevskega tekmovanja SGSM 2018 v operi in samospevu.