Zvezda in Odeon v novi preobleki

Prodajna razstava Rona Preinfalka, ki je likovno preoblikoval ročno izvezene gobeline Petre Varl.

V razstavnem prostoru Ravnikar Gallery Space v Ljubljani bodo danes, 16. maja ob 19.00 odprli prodajno razstavo Rona Preinfalka z naslovom Ljubezenska zgodba, za katero je likovno preoblikoval ročno izvezene gobeline slovenske umetnice Petre Varl, na katerih bivata prebivalca mesta, junaka Zvezda in Odeon. Lika je Varlova prvič predstavila skupaj z Majo Gspan leta 1995 na mestnem koledarju v parku Zvezda (projekt Ljubljančani v okviru Urbanarie), kjer sta prilagajala svoje razpoloženje letnemu času in mesecu dogajanja. ter posegla v življenje samega mesta in se dotaknila gledalcev, naključnih mimoidočih.

Izvezena gobelina je ustvarila umetničina mama Nuša Varl, Zvezda in Odeon pa sta zadnjič nastopila na mednarodni razstavi sodobne umetnosti leta 1996 v francoskem mestu Salestat. Nekaj let nazaj se je Varlova odločila, da gobeline podari Ronu, ki sedaj piše naslednje poglavje zgodbe Zvezde in Odeona.

Razstava, kjer bo na ogled deset izbranih umetniških del, je tako poklon dvema ustvarjalnima generacijama in ljubezenski zgodbi, v kateri se uspešno stikata dva različna likovna izraza, gobelin in flomaster. Kot pravi (so)avtor, Zvezda in Odeon sta sedaj skupaj že 23 let, z Ljubezensko zgodbo pa nas spominjata na vse ljubezni, nekatere izmed njih so se tudi izgubile. Dve bitji, ki se spogledujeta, plešeta, sončita, drsata, vozita z motorjem in pri tem iščeta svoj prostor pod soncem, nas še vedno opominjata na resnično bližino, sprejete odločitve, izgubljene priložnosti, drobne napake in pozabljene trenutke.

Ron Preinfalk (RONE84) se ukvarja z risbo, sliko in slikarskimi intervencijami v javnem prostoru. Od leta 1997 dalje je svoje delo predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Večkrat pusti dela samevati na stenah ulic ali v skicirkah. V preteklosti mu je bila najbližje tehnika recikliranja starih materialov, medtem ko v roki največkrat drži kar flomaster. Diplomiral je na Oddelku za klasično grafiko na Akademiji umetnosti v Novi Gorici. Leta 2013 je izdal svojo prvo umetniško knjigo z naslovom And The Beat Goes On. 100 podpisanih in numeriranih izvodov vsebuje izključno likovni material in nam na več kot 350 straneh ponuja sledenje risbam, ki so od leta 1988 nastajale med njegovim vsakodnevnim risanjem.