Slaba stran identitetne politike

Nekateri odzivi na podporo Sandersovi predsedniški kampanji razkrivajo težave politično korektne levice

Alexandria Ocasio-Cortez in Bernie Sanders

Alexandria Ocasio-Cortez je na političnem shodu v New Yorku javno podprla kandidaturo Bernieja Sandersa. Podpora »AOC«, poleg Sandersa najbolj priljubljene figure naprednega gibanja v ZDA, je prišla ravno ob pravem času, saj je nedavna Sandersova hospitalizacija sprožila precej vprašanj glede nadaljevanja njegove kampanje. Močan nastop v razpravi prejšnji teden in pomembna podpora vplivnih parlamentark (podprli sta ga tudi Ilhan Omar in Rashida Tlaib, članici naprednega »squada«) bosta njegovi kampanji dala nov zagon.