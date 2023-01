Poročilo o policijski represiji

Objavljamo poročilo o nadzoru nad ravnanjem policije na protivladnih protestih v času tretje Janševe vlade

Hojsova policija na Šubičevi ulici nad protestnike z vodnim topom

© Tone Stojko

Objavljamo celotno, 161 strani dolgo poročilo o ravnanju policije na protivladnih protestih v letih 2020 in 2021. Gre za najobsežnejši nadzor na delom policije v njeni zgodovini, ki ga je naročila zdaj že nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Poročilo vsebuje razkritje nezakonitih ravnanj policije, nezakonitih pridržanj, nezakonitih posegov v človekove pravice, nesorazmerne in nezakonite uporabe prisilnih sredstev, prirejanja in ponarejanja uradnih dokumentov, neprimerne komunikacije med operativnimi štabi in policisti na terenu ...

Prelistajte celotno poročilo

Poročilo o policijski represiji lahko v celoti preberete v obliki datoteke pdf na tem spletnem mestu (ali s klikom spodaj na naslovnico poročila), kjer boste našli tudi možnost, da si dokument lahko naložite na vašo mobilno napravo ali računalnik. Spodaj pa lahko omenjeno poročilo prelistate v obliki listalnika flow.

S klikom na naslovnico poročila se vam bo odprla datoteka v obliki dokumenta pdf

https://www.mladina.si/inc/flow/mladina/2023/izredni/index.html

ČLANEK Petra Petrovčiča z naslovom »Dej nej mečejo plinska sredstva«, ki vljučuje in analizira glavne poudarke iz dotičnega poročilo o policijski represiji, PA JE NA VOLJO V AKTUALNI ŠTEVILKI MLADINE OZIROMA NA TEM SPLETNEM MESTU >>