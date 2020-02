Je virus ušel z vajeti?

Zmeraj očitneje postaja, da se bo covid-19 razširil po planetu. Epidemiologi z vsega sveta si prizadevajo zajeziti okužbe, vendar nepojasnjeni smrtni primeri dokazujejo, da je virus ušel izpod nadzora.

Bolnišnica v Wuhanu: Zdravniki so sedaj veliko bolj zaščiteni, kot so bili ob začetku izbruha epidemije

Ko je deseti dan karantene potrkalo na vrata, sta se Jerri in Mark Jorgensen na krovu ladje Diamond Princess zdrznila. Slutila sta, da sta na vrsti za zamenjavo strani in da se bosta morala posloviti od zdravih ter se pridružiti okuženim in bolnim. To je tistim, ki so jih ločili od zakoncev oziroma svojcev in poslali v različne bolnišnice v Jokohami ter okolici, kjer spremljajo, kaj se dogaja v njihovem telesu, in upajo, da bo okužba z novim koronavirusom potekala umirjeno.

