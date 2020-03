SDS podpora zrasla

Glede na zadnjo javnomnenjsko anketo Dela, je Šarčevi LMŠ podpora padla, a je še vedno na drugem mestu, trdno na tretjem je Levica, pred SD in NSi

Janezu Janši je uspelo oblikovati tretjo vlado. V ozadju poslanec Zvonko Černač, ki je na socialnih omrežjih razširjal pozive k fizičnemu obračunavanju s protestniki proti tretji Janševi vladi

© Borut Krajnc

V anketi Mediane za Delo je na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, 19,6 odstotka sodelujočih odgovorilo, da SDS. Podpora SDS se povečuje, prejšnji mesec bi jo volilo 18,2 odstotka, LMŠ pa se podpora znižuje, obkrožilo bi jo 13,8 odstotka vprašanih, februarja 16,6 odstotka, piše Delo.

Tudi drugim trem članicam nove koalicije, SMC, NSi in DeSUS, so se številke nekoliko izboljšale.

Levico bi podprlo sedem odstotkov vprašanih (februarja 7,9), SD 6,7 odstotka (7,9), NSi pet odstotkov (4,1), DeSUS trije odstotki (2,2), SNS 2,5 odstotka (3,6) in SMC 2,5 odstotka vprašanih, kar je enako kot februarja.

1. SDS 19,6 %

2. LMŠ 13,8 %

3. Levica 7 %

4. SD 6,9 %

5. NSi 5 %

6. DeSUS 3 %

7. SNS 2,5 %

SMC 2,5 %

Ne le LMŠ, tudi drugi stranki prejšnje vlade, ki nista v novi koaliciji, sta na lestvici padli. Podpora Levici je nekoliko manjša, a je zdaj tretja, pred SD. SAB pa je komaj še nad odstotkom podpore, poroča Delo.

Neopredeljenih je 19,3 odstotka vprašanih, kar je skoraj pet odstotnih točk več kot pred mesecem dni. Nobene stranke ne bi volilo osem odstotkov vprašanih, 2,5 odstotka vprašanih ni želelo odgovoriti, en odstotek pa bi oddal prazno glasovnico, navaja Delo.

Najbolj priljubljen politik ostaja Pahor, Šarec in Počivalšek na lestvici padla

Na Barometru priljubljenosti ostaja vodilni predsednik republike Borut Pahor. Za njim pa se je podoba lestvice precej spremenila. Največji padec ocene je doživel odhajajoči predsednik vlade Marjan Šarec, ki je končal na petem mestu. Precej bolje kot v preteklosti so se vprašani izrekli o novem mandatarju Janezu Janši, ki je bil do zdaj praviloma na repu razvrstitve, zdaj je 16. Ne glede na to, da je bila SDS ves ta čas na prvem ali drugem mestu med strankami.

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je na tretjem mestu, prvak NSi Matej Tonin na 10., obema je podpora zrasla. Prvaku SMC Zdravku Počivalšku pa je podpora padla in je na 14. mestu.

Neopredeljenih volivk in volivcev je 19,3 odstotka vprašanih, kar je skoraj pet odstotnih točk več kot pred mesecem dni. Nobene stranke ne bi volilo osem odstotkov vprašanih, 2,5 odstotka vprašanih ni želelo odgovoriti, en odstotek pa bi oddal prazno glasovnico.

Nadaljuje se tudi trend zniževanja ocene dela odhajajoče vlade in državnega zbora, čeprav bo ta v isti sestavi delal še naprej. Vlada je dobila srednjo oceno 2,40, prejšnji mesec 2,59. Državni zbor pa ima srednjo oceno 2,33, prejšnji mesec 2,40.

Čeprav je bila pred dobrim mesecem velika večina anketiranih, skoraj 63 odstotkov, naklonjena predčasnim volitvam, se zdi, da je novo razporeditev v sklicu državnega zbora večina razmeroma dobro sprejela, navaja Delo.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je med 25. februarjem in 5. marcem za Delo izvedel kombinirano telefonsko in spletno anketo na reprezentativnem vzorcu 777 polnoletnih prebivalcev Slovenije.