Slovenija skoraj milijardo evrov za blažitev posledic koronavirusa

"Skupna vrednost vseh ukrepov je 998 milijonov evrov," je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek

© Geralt / Pixabay

Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje je na današnjem sestanku pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku opredelil ukrepe za zmanjšanje posledic izbruha novega koronavirusa na gospodarstvo. Namen je zmanjšati škodo, ki jo bodo podjetja nedvomno utrpela, vredni pa so 998 milijonov evrov, je povedal Počivalšek.

Ukrepi zajemajo tako takojšnje interventne ukrepe kot strateške ukrepe za preoblikovanje dobaviteljih verig. Njihovi cilji so zagotavljanje likvidnosti podjetij, pomoč pri ohranjanju delovnih mest te pri že začetih promocijskih aktivnostih, zmanjšanje nastale škode ter zagotovitev, da se ne poslabša položaj podjetij na trgu, je v izjavi po srečanju posvetovalnega telesa gospodarskega ministra v Ljubljani povedal Počivalšek.

Namen je zmanjšati škodo, ki jo bodo podjetja nedvomno utrpela, vredni pa so 998 milijonov evrov, je povedal Počivalšek.

"Skupna vrednost vseh ukrepov je 998 milijonov evrov, znotraj tega je 600 milijonov evrov iz obstoječega vira SID banke," je dejal.

Med ukrepi so interventni zakon za sofinanciranje čakanja na domu, kreditne linije SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, pomoč na področju internacionalizacije, pomoč podjetjem v težavah, delo od doma in primeri karanten, predlog odloga plačila davčnih obveznosti in ukrepi na področju promocije turizma.

V Sloveniji do zdaj potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom

Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder je ob prihodu na sejo sveta za nacionalno varnost dejal, da je bilo v Sloveniji do zdaj potrjenih 19 primerov okužbe z novim koronavirusom. Kot je pojasnil, bo na seji prisotne seznanil z epidemiološko sliko, nato pa predlagal več ukrepov, ki bi jih bilo smiselno izvesti v naslednjih dneh.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za STA pojasnili, da so imeli ponoči hospitaliziranih 15 bolnikov s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Vsi so v izolaciji, trenutno pa ni nikogar, ki bi potreboval specifično zdravljenje, tako jih obravnavajo kot pri ostalih okužbah dihal. Tisti brez simptomov bodo odpuščeni z navodili in odločbo ter bodo pod redno zdravniško kontrolo. Vsa registrirana zdravila, za katera obstaja možnost, da so učinkovita proti virusu, so na voljo, so dodali.

"Strožji ukrepi pa takrat, ko bodo potrebni. Mogoče sploh ne bodo potrebni."



Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle

Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek je pojasnila, da pričakuje zlasti seznanitev z aktualnimi razmerami. "Strožji ukrepi pa takrat, ko bodo potrebni. Mogoče sploh ne bodo potrebni," je pojasnila. Gre za morebitne ukrepe v zvezi z javnim potniškim prometom, letališči in koprsko luko. Kot je dodala, je ravnokar končala tudi sestanek z direktorji vseh teh podjetjih, ki so po njenih besedah zadovoljni z navodili, ki jih daje Nacionalni inštitut za javno zdravje, in jih upoštevajo.

Pravosodna ministrica Andreja Katič pa je pojasnila, da trenutno stanje v zaporih obvladujejo, o drugih ukrepih pa se bodo odločili glede na morebitno poslabšanje razmer. Prav tako bodo po besedah Katičeve presodili, ali morda omejiti delo sodišč in ostalih pravosodnih deležnikov.

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec je zaradi širjenja novega koronavirusa za danes sklical sejo sveta za nacionalno varnost, kjer se bodo seznanili s trenutnimi razmerami.