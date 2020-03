Ponovna ustavna presoja zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo?

V Levici želijo odpraviti diskriminacijo in v ustavno presojo znova vložiti zakon o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki je zdaj omejena le na pare. Za vložitev zahteve potrebujejo vsaj 30 poslanskih podpisov.

V Sloveniji smo od leta 2001 priča zatiranju in diskriminatorni obravnavi žensk na področju dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo

V Levici želijo v ustavno presojo znova vložiti zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki dostop do tovrstnih postopkov omejuje le na pare. Za vložitev zahteve potrebujejo vsaj 30 poslanskih podpisov, zato so se za sopodpis obrnili na poslanske skupine LMŠ, SD in SAB.

Kot so zapisali v Levici, smo v Sloveniji od leta 2001 priča zatiranju in diskriminatorni obravnavi žensk na področju dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tedaj je namreč na referendumu padel zakon, s katerim bi odpravili prepoved dostopa do te pravice za samske ženske.

Spomnili so, da je bilo takšno izključevanje samskih žensk že trikrat pred ustavnim sodiščem, a vsebinske odločitve sodišča nismo dobili. V dveh primerih je zahtevo za presojo ustavnosti spornih določb zakona zahtevala skupina poslancev, v enem primeru pa je leta 2015 ustavno sodišče zahtevo zavrglo, ker predlagatelji niso bili več poslanci.

"Glede na javno dane izjave v zvezi z diskriminacijo samskih žensk pričakujemo, da bomo prejeli zadostno število podpisov in s tem končno dosegli, da ustavno sodišče odpravi diskriminatorno in protiustavno ureditev dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo."



Ob tem so v Levici spomnili, da je ravno zaradi takšnih primerov DZ minuli teden sprejel spremembe zakona o ustavnem sodišču, ki določajo, da mora ustavno sodišče o zahtevi odločiti ne glede na to, ali se je podpisnikom iztekel mandat ali ne. "To pa pomeni, da bi lahko po skoraj 20 letih diskriminacije končno dosegli vsebinsko odločitev ustavnega sodišča tudi glede dostopa samskih žensk do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo," so prepričani v Levici.

Zato so pripravili zahtevo za presojo ustavnosti sporne določbe omenjenega zakona, ki dostop do tovrstnih postopkov omejuje izključno na poročene pare in pare, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. Takšna določba je po njihovem mnenju sporna tako z vidika omejevanja dostopa do postopkov za istospolne pare, ki so sklenili partnersko zvezo, in dostopa do postopkov za samske ženske.

Osnutek zahteve, ki potrebuje vsaj 30 podpisov poslancev, so v Levici poslali v usklajevanje strankam LMŠ, SD in SAB. "Glede na javno dane izjave v zvezi z diskriminacijo samskih žensk pričakujemo, da bomo prejeli zadostno število podpisov in s tem končno dosegli, da ustavno sodišče odpravi diskriminatorno in protiustavno ureditev dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo," so še navedli.

Za odpravo diskriminacije

V Levici predlagamo presojo ustavnosti določbe zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki dostop do tovrstnih postopkov omejuje izključno na poročene pare in pare, ki živijo v zunajzakonski skupnosti

Od leta 2001 smo v Sloveniji priča zatiranju in diskriminatorni obravnavi žensk na področju dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ob takratnem sprejetju Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo ter poskusu odprave prepovedi dostopa do te pravice za samske ženske, se je nad njimi zgodil pravi pogrom. Zgodilo se je točno to, kar se zgodi vsakič, ko se želi narediti korak naprej na področju človekovih pravic (istospolnih porok, posvojitev s strani istospolnih parov, pravic Romske skupnosti ali pravic tujcev in beguncev). Razprave so se sprevrgle v eno samo poniževanje žensk, spreminjanje otrok v narodovo last in kazanje skrbi za moralno čistost družine.

Kljub temu da je bilo nedopustno izključevanje samskih žensk pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo že trikrat obravnavano tudi pred Ustavnim sodiščem, vsebinske odločitve sodišča nismo dobili. V dveh primerih je zahtevo za presojo ustavnosti spornih določb zakona zahtevala skupina poslank in poslancev. Leta 2016 je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo, ker jo je zahtevalo preveč poslank in poslancev, ki bi lahko - kljub jasnemu dejstvu, da je o takšnih temah vsakokrat sprožen tudi referendum - tudi sami spremenili zakon. Leta 2015 pa je Ustavno sodišče preprosto počakalo na iztek mandata Državnega zbora ter zahtevo nato zavrglo, ker vsi predlagatelji niso bili več poslanci.

Ravno zaradi zgoraj navedenih primerov je Državni zbor v četrtek sprejel spremembe Zakona o Ustavnem sodišču, ki bodo izmikanje vsebinski presoji v prihodnje onemogočale. Spremembe namreč določajo, da mora Ustavno sodišče o zahtevi odločiti ne glede na to, ali se je podpisnikom iztekel mandat ali ne. To pa pomeni, da bi lahko po skoraj 20 letih diskriminacije končno dosegli vsebinsko odločitev Ustavnega sodišča tudi glede dostopa samskih žensk do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

V Levici smo zaradi tega pripravili zahtevo za presojo ustavnosti sporne določbe 5. člena Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki dostop do tovrstnih postopkov protiustavno omejuje izključno na poročene pare in pare, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. Takšna določba je sporna tako z vidika omejevanja dostopa do postopkov za istospolne pare, ki so sklenili partnersko zvezo, in dostopa do postopkov za samske ženske.

Nazadnjaška ureditev v Sloveniji tako ženske sili, da se zdravljenja poslužujejo v tujini. To pa pomeni ponovno diskriminacijo, saj je zdravljenje v tujini dostopno le samskim žesnkam, ki jim ekonomski položaj to dopušča. Dostop samskim ženskam do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo je že omogočen v številnih drugih državah članicah EU (Hrvaška, Madžarska, Češka, Finska, Nizozemska, Danska, Španija, Veliki Britanija idr.). Zato je skrajni čas, da tudi v Sloveniji naredimo korak naprej in odpravimo diskriminatorno omejevanje.

Osnutek zahteve za presojo ustavnosti, ki potrebuje vsaj 30 podpisov poslank in poslancev, smo v Levici poslali v usklajevanje strankam LMŠ, SD in SAB. Glede na javno dane izjave v zvezi z diskriminacijo samskih žensk pričakujemo, da bomo prejeli zadostno število podpisov in s tem končno dosegli, da Ustavno sodišče odpravi diskriminatorno in protiustavno ureditev dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Zahtevo za presojo ustavnosti bomo v državnozborsko proceduro vložili konec meseca, ko bo v veljavo stopil novi zakon o Ustavnem sodišču.

