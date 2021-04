Poklicani na zagovor

Zavod za ribištvo je po opravljenem zagovoru na ministrstvu za kmetijstvo popolnoma spremenil svoje mnenje – iz negativnega v pozitivno, iz mnenja pa so izginili vsi strokovnjaki in tudi vsebina

Pod negativno mnenje o sprejemljivosti gradnje hidroelektrarne Mokrice sta se 8. marca letos podpisala strokovna ekipa in direktor zavoda za ribištvo.

Državni zavod za ribištvo je 8. marca letos ministrstvu za okolje in prostor, kjer teče postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za projekt Hidroelektrarne (HE) Mokrice, poslal negativno mnenje, ker je projekt ocenil kot škodljiv za ribji habitat. A enajst dni kasneje, 19. marca, je zavod ministrstvu poslal novo, spremenjeno in tokrat pozitivno mnenje. Vmes je bilo vodstvo zavoda klicano na pogovor na ministrstvo za kmetijstvo. V javnost zdaj prihajajo informacije o hudih pritiskih. »Nočemo, da zamenjajo direktorja. Ker je podporen do stroke in strokovnih sodelavcev, in razumemo, v kaj je potisnjen. To je nedopustno,« opisuje nastale razmere eden od sogovornikov, ki želi ostati anonimen.