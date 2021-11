V parlament prihaja oboževalka Janeza Janše

Prava poslanka na pravem mestu

Karmen Kozmus Ferjan in njen idol – Janša

© Twitter

Prejšnjo sredo je odstopil poslanec SDS Ljubo Žnidar. Odstopil je takoj po glasovanju za novega ustavnega sodnika Roka Svetliča. Nadomestni poslanec je Žnidar postal lani 2. aprila in zasedel mesto Jelke Godec, ki je postala državna sekretarka. Žnidar zdaj odhaja prostovoljno, ker se v poslanski vlogi »ne vidi več«, vračal naj bi se v gospodarske vode (morebiti v kakšno državno podjetje) in hkrati trdi, da na prihajajočih volitvah ne bo kandidiral.

Nadomestila ga bo Karmen Kozmus Ferjan, rojena leta 1985, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah 2018 kandidirala v volilnem okraju Celje I in zbrala solidnih 28,91 odstotka glasov. Zdaj opravlja službo svetovalke za odnose z javnostmi ministra Andreja Širclja, je celjska svetnica, zgodovinarka in teologinja, kot pripravnica je poučevala na mariborski škofijski gimnaziji, poleg tega je žena poslanca SDS Jureta Ferjana. Tako bosta poslanca uradno prvi (zakonski) par v poslanskih klopeh.

Karmen Kozmus Ferjan ima tudi nekaj malega političnih izkušenj, nekaj časa je bila asistentka nedavno preminule evropske poslanke SDS Patricije Šulin. Ima se za ponosno Slovenko, pred leti je na okrogli mizi Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve rekla, da se v šoli premalo poudarjajo osamosvojitveni dogodki. Spregovorila je tudi na protestih, ki so leta 2014 v podporo Janezu Janši potekali pred sodiščem v Ljubljani. V govoru je napadala nekdanji režim, tovariše in tovarišice, za Janšo pa je dejala, da gre za »človeka, ki se ni pustil ustrahovati komunistom, človeka, ki ga niso mogli podkupiti, ostaja še vedno edini politični zapornik v EU«.

Diplomirala je na Filozofski in Teološki fakulteti v Mariboru leta 2010 pri mentorju dr. Darku Frišu. Še posebej zanimiva je diplomska naloga nove poslanke SDS, ki jo krasi naslov Politično delovanje Janeza Janše od leta 1988 do leta 1992. V njej se že na začetku ne zahvali le staršem, ampak tudi Janši samemu, saj naj bi ji bil med pisanjem namenjal »spodbudne besede« in ji ponujal »informacije iz prve roke«. Opisuje ga kot »pogumnega, avtoritativnega, vodilnega borca za demokracijo, enakovrednost ljudi in zlom komunizma«.

Aktualno razdvojene, čeprav z večjo podporo na drugi strani, se danes zdijo ugotovitve na podlagi ankete, ki jo je opravila med pisanjem diplomske naloge. Anketirance je spraševala o njihovem razumevanju politične figure Janeza Janše. Na vprašanje, ali je v boju za osamosvojitev pripomogel k pozitivnemu preoblikovanju vlade in ali je imel za razkrinkanje oblasti pravilno mišljenje, je večina odgovorila pritrdilno. Prav tako je ugotovila, da ljudem, ki do njega gojijo bolj negativna čustva, ne ustreza njegov značaj, saj se jim je »zamerila njegova zahrbtnost«.

Nova poslanka bo na novem položaju uživala, v službo bo hodila z možem, kot poslanka pa bo podpirala politiko vzornika iz študentskih let. Pa čim manj zdrah v zakonu – pravijo, da je treba službo in družino ločevati.