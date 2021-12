Jan Puhl | foto: Adrian Grycuk

»Bog je Kaczyńskemu obrnil hrbet«

Adam Michnik, poljski novinar Je vplivni poljski politik Jarosław Kaczyński psihično moten ali samo ciničen? S čim gre na roke Putinu? Eden najbolj znanih kritikov poljske vlade Adam Michnik brez dlake na jeziku.

Vplivni poljski politik Jarosław Kaczyński je svoji stranki Zakon in pravičnost podredil že številne državne institucije, predvsem pravosodne. Mediji pa se mu ne uklanjajo, sploh liberalna Gazeta Wyborcza z glavnim urednikom Adamom Michnikom. Michnik, rojen leta 1946, že vse življenje kritizira vladajoče. Kot študenta so ga izključili z univerze in leta 1968 obsodili na tri leta zapora, ker je organiziral razprave s kritičnimi intelektualci. Od leta 1980 je podpiral prvi neodvisni sindikat v Vzhodni Evropi, Solidarnost. Po razglasitvi izrednega stanja so ga vnovič zaprli. Leta 1986 je sodeloval pri pogajanjih za miren sestop komunistov z oblasti. Pred prvimi na pol svobodnimi volitvami junija 1989 so mu zaupali nalogo, da začne izdajati necenzuriran volilni bilten, Gazeto Wyborczo. Izvoljen je bil za poslanca, na naslednjih parlamentarnih volitvah 1991 pa ni več kandidiral in se je povsem posvetil uredniškemu in novinarskemu delu.

Gospod Michnik, ali grozi izstop Poljske iz Evropske unije?