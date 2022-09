Največji donator prejema nadomestilo

Še eno dejstvo o bivšem ministru Marku Borisu Andrijaniču in volilni kampanji stranke NSi

Volilna kampanja stranke NSi

© Borut Krajnc

Čeprav so bile državnozborske volitve že 24. aprila, so šele zdaj javno dostopna poročila političnih strank o volilnih kampanjah. Med poročili strank, ki so prestopile parlamentarni prag, je do zdaj objavljeno le tisto, ki ga je pripravila Nova Slovenija – NSi.