Nedopustne grožnje novinarskemu poklicu in skupnim prostorom

V Sindikatu novinarjev Slovenije obsojamo ravnanje DUTB in protestiramo zaradi neupravičenega obtoževanja poklicnih kolegov, saj menimo, da pomeni grožnjo in pritisk na opravljanje njihovega dela, posledično pa grožnjo pravici javnosti do obveščenosti

Prihod policije v avtonomno cono Plac

© Janez Zalaznik

Uporabnice in uporabniki, organizirani v Participativni ljubljanski avtonomni coni PLAC, so v začetku septembra zasedli dotlej več let zapuščeno stavbo na Linhartovi 43 v Ljubljani, ki je sicer v upravljanju Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Potem ko so prostore očistili in uredili ter jih odprli za javnost, v njih med drugim deluje ljudska kuhinja, DUTB zdaj toži 46 državljank in državljanov zaradi motenja posesti. V množični tožbi so na spisku tudi trije novinarji Radia Študent in fotograf Dela, ki so ob zasedbi stavbe na mestu dogodka opravljali svoje službene dolžnosti. V Sindikatu novinarjev Slovenije obsojamo ravnanje DUTB in protestiramo zaradi neupravičenega obtoževanja poklicnih kolegov, saj menimo, da pomeni grožnjo in pritisk na opravljanje njihovega dela, posledično pa grožnjo pravici javnosti do obveščenosti.

Po našem mnenju je povsem neprimerno, da DUTB za reševanje konflikta namesto dialoga uporablja pravna in druga represivna sredstva nad finančno in pravno šibkejšo manjšino, ki javno last »moti« z vzpostavljanjem skupnih prostorov, organiziranjem javnih dogodkov in lastno ustvarjalnostjo.

Po proučitvi dogodka pozivamo pristojne k odgovoru, od kje tožniku osebni podatki o toženih posameznikih in posameznicah. Možno je namreč, da je podatke pridobil iz policijskega popisa udeležencev zasedbe 3. septembra, pri čemer policisti tedaj niso ugotovili uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Lahko torej domnevamo, da je možen tudi nepooblaščen poseg v varovane osebne podatke.

Sindikat novinarjev Slovenije