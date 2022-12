Putin / »Rusija nima interesa, da bi absorbirala Belorusijo«

"Skupaj se upiramo sankcijam neprijaznih držav, in to počnemo precej samozavestno in učinkovito," je na pogovorih z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom poudaril ruski predsednik Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je po včerajšnjih pogovorih z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom v Minsku poudaril, da Rusija "nima interesa, da bi absorbirala Belorusijo", ki je sicer njena glavna zaveznica. Pogovore je označil za plodne in dodal, da sta se dogovorila o krepitvi sodelovanja med državama na vseh področjih.

"Rusija nima interesa, da bi kogar koli absorbirala, to preprosto nima smisla," je dejal Putin v odgovoru na novinarsko vprašanje in dejal, da tovrstne govorice širijo "zlonamerneži", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kremelj si že leta prizadeva za poglobitev povezovanja z Belorusijo, vendar se Lukašenko upira neposredni združitvi z Rusijo, čeprav je njena ključna zaveznica.

Putin je odnose z Belorusijo pozdravil kot odnose med "najtesnejšima zaveznicama in strateškima partnericama ... ki ju povezujejo skupna zgodovina in duhovne vrednote". "Skupaj se upiramo sankcijam neprijaznih držav, in to počnemo precej samozavestno in učinkovito," je dodal.

Povedal je še, da sta se dogovorila o krepitvi sodelovanja med državama na vseh področjih, tudi na vojaškem, in še tesnejšem gospodarskem sodelovanju. Dogovorila sta se o cenah v energetskem sektorju, pri čemer pa podrobnosti ni razkril.

Na vojaškem področju sta se po besedah Putina dogovorila o "skupnih ukrepih za varnost obeh držav", nadaljnjem skupnem usposabljanju in "vzajemni dobavi orožja". Povedal je tudi, da bo Rusija še naprej usposabljala beloruske posadke za upravljanje letal, ki lahko nosijo jedrske konice.

Lukašenko je izpostavil, da so ta letala preizkusili, da pa to "ne predstavlja grožnje za nikogar".

Pohvalil je odnose svoje države z Rusijo z besedami, da ta "ne more nikamor brez nas", Belorusija pa da ne more ničesar storiti brez Rusije. Meni tudi, da Belorusija brez Moskve ne bi mogla zaščititi svoje neodvisnosti in suverenosti.

Moskva je sicer pred njunim srečanjem, ki je bilo prvo v Minsku po treh letih, ovrgla ugibanja, da naj bi Putin skušal prepričati Lukašenka, da se vključi v vojno v Ukrajini.

Te bojazni so bile posledica dejstva, da je Putin belorusko ozemlje uporabil kot odskočno desko za svojo ofenzivo v Ukrajini, oktobra pa je Belorusija napovedala oblikovanje skupnih regionalnih sil z Moskvo, medtem ko je v Belorusijo prispelo več tisoč ruskih vojakov, kar je spodbudilo zaskrbljenost, da bi lahko Minsk poslal vojake tudi v Ukrajino.

Nekaj ur preden je Putin pristal v Minsku, je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da se v Belorusiji izvajajo skupne vaje ruskih in beloruskih sil. Ministrstvo je nato objavilo posnetke vaj, na katerih so vojaki izvajali tankovske manevre ter vadili artilerijsko in ostrostrelsko streljanje na zasneženem poligonu.

