Pogojna kazen za 97-letno nekdanjo tajnico v nacističnem taborišču

Irmgard Furchner je odgovornim v taborišču na Poljskem pomagala pri sistematičnem pobijanju več kot 10.500 ljudi

Nekdanjo tajnico nacističnega koncentracijskega taborišča, 97-letno Irmgard Furchner je danes sodišče v mestu Itzehoe na severu Nemčije obsodilo na dvoletno pogojno zaporno kazen. Spoznana je bila za krivo, da je odgovornim v taborišču Sztutowo (Stutthof) na Poljskem pomagala pri sistematičnem pobijanju več kot 10.500 ljudi.

Obsojenka je večji del sojenja molčala. "Žal mi je za vse, kar se je zgodilo. Obžalujem, da sem bila takrat v Stutthofu. Ničesar drugega ne morem povedati," je dejala šele proti koncu procesa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Furchner je od junija 1943 do aprila 1945 kot civilna uslužbenka delala v poveljstvu Stutthofa v bližini Gdanska. Sodišče jo je spoznalo za krivo, da je odgovornim v koncentracijskem taborišču pomagala pri sistematičnem pobijanju zapornikov, in ji izreklo dvoletno pogojno zaporno kazen.

Ker je bila v času zločina stara 18 oziroma 19 let, je sojenje potekalo pred sodiščem za mladoletnike v Itzehoeju, majhnem mestu severno od Hamburga. Furchner je prva ženska po več desetletjih, ki so ji v Nemčiji sodili za zločine iz časa nacizma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To sojenje je izjemnega zgodovinskega pomena," je dejala državna tožilka Maxi Wantzen in dodala, da je "zaradi minevanja časa to morda zadnje tovrstno sojenje". Wantzen je konec minulega meseca od sodnikov za Furchner zahtevala dvoletno pogojno kazen, najdaljšo možno brez sedenja za zapahi.

Ko naj bi se sodni postopek proti njej septembra lani začel, je sicer skušala pobegniti iz doma za ostarele, kjer živi, in se odpravila na postajo podzemne železnice. Po nekaj urah izmikanja policiji jo je ta le prijela. Pred tem je sodišču napisala pismo, da se sojenja ne bo udeležila.

V taborišču Sztutowo oziroma Stutthof je po ocenah umrlo okoli 65.000 ljudi. Med njimi so bili Judje, poljski partizani in sovjetski vojni ujetniki. Furchner je delala v pisarni poveljnika taborišča Paula Wernerja Hoppeja.

