Zelenski / »Devet milijonov Ukrajincev še vedno brez elektrike«

Devet milijonov Ukrajincev je še vedno brez elektrike, toda njihovo število in trajanje prekinitev dobave se nenehno zmanjšujeta, je v ponedeljek zvečer v svojem rednem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in hkrati posvaril pred novimi ruskimi napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Opozoril je, da je pri oskrbi z elektriko v Ukrajini še vedno veliko pomanjkljivosti in v luči tega poudaril, da so bile na posvetovanjih z uradniki sprejete pomembne odločitve o stanju na področju energetike in infrastrukture v državi.

"Pripravljamo se na naslednje leto, ne le na zimske mesece. Obstajajo ukrepi, ki jih je treba sprejeti, in država jih bo zagotovo sprejela," je dejal Zelenski, ne da bi navedel dodatne podrobnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz podjetja YASNO, ki oskrbuje Kijev z elektriko, so pozno v ponedeljek sporočili, da se stanje v prestolnici sicer izboljšuje, vendar se bodo zaradi popravil izredni izpadi elektrike nadaljevali, poroča Reuters.

Moskva se medtem po mnenju ukrajinskega predsednika pripravlja na nove napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo. "Pripravlja se tudi naša zračna obramba in pripraviti se moramo vsi," je še dodal Zelenski.

V svojem govoru je opozoril tudi na težke in boleče razmere na fronti v Donbasu. Iz ukrajinskega generalštaba so medtem danes sporočili, da je njihovim silam v zadnjih 24 urah uspelo odbiti več ruskih napadov v okolici dveh naselij v regiji Lugansk in šestih v regiji Doneck.

